Santiago Ramundo no conoce a las hijas de Geraldine Bazán

Como todos saben los actores Santiago Ramundo y Geraldine Bazán, se están tomando el tiempo para conocerse, pues aunque han sido captados en algunos eventos siguen sin confirmar abiertamente su relación.

Es por eso que el programa Intrusos le preguntó al argentino si viajó en sus vacaciones con ella y si tiene una relación con las hijas de la famosa quienes son producto de su matrimonio con Gabriel Soto.

No me fui de vacaciones pura chamba trabajando muchísimo y así que de hecho me tengo que ir, expresó.