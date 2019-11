Santiago Ramundo sale en defensa de su ex novia Geraldine Bazán

Luego de que la revista TVNotas asegurara que Geraldine Bazán acudió con un brujo para pedirle un "trabajo" en contra de Irina Baeva, el también actor Santiago Ramundo salió en defensa de su ex novia, quien consideró toda esta situación como una falta de respeto.

Santiago Ramundo habló con la prensa de espectáculos a su salida de la obra "¿Y si me caso?", calificando de absurdo los señalamientos en contra de Geraldine Bazán. "Me parece algo que está como fuera de lugar decir eso, la verdad es que no me parece correcto que hayan puesto eso en la revista, pero bueno, no sé".

A pesar de que su noviazgo no pudo continuar, Geraldine Bazán y Santiago Ramundo mantienen hoy en día una buena relación de amigos.

Fue una relación muy hermosa y que duró lo que tenía que durar.

En su nueva edición semanal, la revista antes mencionada, publica una entrevista con el supuesto brujo al que Geraldine presuntamente acudió. "No puedo revelarte mucha información sobre esto porque tengo un pacto con mis clientes, pero sí puedo dejar muy claro que todo lo que ustedes publicaron es verdad, ¡Geraldine quería desfigurar a Irina! No puedo decirte cuántos trabajos le hice o cuánto cobré, pero sí la ayudé".

Anteriormente al ex esposa de Gabriel Soto escribió en sus redes sociales: "no hace falta decir que es mentira, todos lo sabemos, el público no es tonto, los medios de comunicación tampoco aunque se dejen manipular por una 'revista' con cero credibilidad. En esta orquestación de querer limpiar la imagen de unos y desprestigiarme a mi hay muchos caminos".