Santiago Ramundo vive "algo muy bonito" con Geraldine Bazán

Hace unos días Geraldine Bazán celebró su cumpleaños número 36 rodeada del amor de su familia, amigos y de su supuesto nuevo amor Santiago Ramundo. Aunque ambos no han querido ponerle nombre o una etiqueta a su relación, el también actor aseguró que están viviendo algo muy agradable.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el actor Santiago Ramundo comentó:

Nos estamos conociendo, estamos compartiendo tiempo y espacio y estamos viviendo algo muy bonito, pero así conociéndonos y disfrutando.

“El tiempo irá diciendo qué es lo que nos va sucediendo y el día que les queramos comunicar algo se lo diremos, si total no hay nada que ocultar, no hay nada oscuro, no hay nada malo”, señaló Santiago Ramundo en referencia a Geraldine Bazán.

Santiago Ramundo también habló de las fotos que publicó una revista en la que él y Geraldine Bazán aparecían de lo más enamorados, mientras disfrutaban de unas románticas vacaciones en la playa.

“Es lo que es, estábamos en una playa, es un terreno público en donde puede estar quien quiera con su cámara haciendo lo que quiera. Es un país donde gracias a Dios existe la libertad de poder estar haciendo lo que uno tiene que hacer y a uno no le queda más que aceptarlo y ya y sí, de verdad no está bonito porque es nuestra intimidad”, manifestó el actor de origen argentino.