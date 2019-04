Santo descanso de los famosos

Semana Santa representa para muchos famosos tranquilidad, reunirse con los suyos, y crecimiento espiritual, por eso en estos días algunos deciden estar alejados del ruido y hasta meditar.

Con su hijo al rancho

Luego de concluir las grabaciones de la telenovela La Reina Soy Yo, a Michelle Renaud le urgen vacaciones y aprovecha estos días para descansar y disfrutar a su hijo Marcelo en un rancho en Texcoco.

"Terminé de grabar hace unos días, ahora sí estoy pensando en un descansito. Semana Santa me voy con mi bebé a darle besos, los millones que pueda", dijo la también actriz de Pasión y Poder.



De trabajo y reflexión

Respeta la forma de celebrar los días santos de algunas personas, pero Sergio Goyri aseguró que en tiempos de tanta violencia, lo mejor es la reflexión.

"Bendito sea Dios, siempre ha habido trabajo, y ésta no va a ser la excepción... y así celebraremos la Semana Santa", indicó el actor, quien filma una cinta. "Creo que salirse de fiesta, ponerse borracho, irse a la playa y gastarse dinero, eso no es la Semana Santa que se debe celebrar".

Crecimiento espiritual

Geraldine Bazán decidió educar más a su hija Elissa Marie en cuestiones espirituales, aunque sin dejar de lado el mar y la diversión que a sus hijas también les gusta.

"Este año mi hija mayor está estudiando catequesis, así que tendremos especial atención en los días santos. (Pero) salimos de vacaciones a la playa. Es nuestro destino favorito", comentó la ex pareja de Gabriel Soto.

A pueblear

Ya es costumbre de Aleks Syntek tener un plan para recorrer junto a su esposa y sus dos hijos varios sitos pintorescos.

"A mí me encanta pueblear, me gusta mucho que mis hijos conozcan lugares de México. Hay estados que me fascinan, Oaxaca, Chiapas, mi tierra Mérida, en Yucatán, me parecen increíbles.

"Me encantan los pueblitos como San Miguel Allende, Valle de Bravo, me gusta la playa", dijo el cantante. "Quiero que mis hijos aprendan a amar y apreciar lo que tiene nuestro país, además me encanta manejar en carretera".



Lista para el surf

La que de plano no dudó en decir a donde irá es Cassandra Sánchez-Navarro, quien ama el deporte en la playa.

"¡Me voy a surfear en mis playas favoritas de California!", comentó la nieta del famoso Manolo Fábregas.

Sus seres queridos son lo principal para Pee Wee, y aunque acaba de lanzar material musical, reanudará el trabajo hasta dentro de unos días.

"Es un momento importante para mí y para pasarla con la familia. Si fuera por mí seguiría trabajando en Semana Santa, pero como todo se detiene, a ver a dónde le doy con mi familia, igual a la Isla del Padre, (y hacer) una carnita asada".