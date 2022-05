Sara García y el coraje que le tuvo a Anita Blanch por varios años que hasta dejó de hablarle

Sara García fue una de las actrices más importantes de la Época de Oro al representar al máximo a la mujer mexicana en sus diversas etapas, pero su fase como abuelita la convirtió en una leyenda, pues tenía carisma, dulzura, pero sobre todo ese amor por los hijos y nietos, pero no todo era así en la vida real.

Para quienes no lo sabían en la vida real, Sara García era una mujer de carácter fuerte que siempre trataba de defender sus ideales, aunque algunas veces su temperamento no le ayudaba del todo, pues en una ocasión dejó de hablarle por mucho tiempo a otra actriz de dicha generación, se trata de Anita Blanch, con quien se enojó y todo porque le ganó varias partidas de cartas en una sola tarde.

Fueron varios años los que la Abuelita de México, dejó de hablarle a Anita Blanch, aunque no se sabe si apostaron dinero o no el orgullo y coraje de la actriz mexicana, pero con ascendencia española era mucho más fuerte que todo, por lo no cualquiera confrontaría a este icono del cine.

A pesar de todo, la famosa siempre fue muy disciplinada en su trabajo, pues repasaba todos sus guiones al derecho y al revés, además se fijaba con quien iba a compartir créditos, pues trabajar con ella era un logro muy grande que pocos actores de la época se podían dar al estar respaldados por el rol de la abuelita mexicana ejemplar.

Uno de los géneros que más le gustó interpretar en el cine a Sara García fue el de la comedia, el cual siempre consideró uno de los más difíciles, ya que hacer reír al público no era una tarea fácil, pero a ella se le dio muy bien, pues era algo natural que ya traía desde hace tiempo.

"Cine mudo, cine sonoro, cine a color; ¿cuántos actores buenos hay que hayan pasado por esas 3 etapas? Lo de Sara García tiene bastante mérito, qué gran actriz", "Excelente actriz. Crecí con su imagen de abuelita, incluso se parecía a mí, abuelita. Su vida personal no le quita la grandeza", escriben las redes.

