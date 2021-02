Sara Jean Underwood con ropa de encaje desde su cabaña derrocha miel

Sara Jean Underwood de 36 años de edad, paralizó las redes sociales al aparecer en un outfit de encaje desde su cómoda cabaña desatando la locura total de sus fans, quienes quedaron impactados al ver como la modelo se miraba como una verdadera diosa desde la cama, aunque también su perro causó ternura, pues posó junto a ella para la foto.

Más de 200 mil likes logró Sara Jean Underwood en la foto, donde se le puede ver muy cómoda y con tremendo cuerpazo, pues desde hace años, es bien sabido que la ex conejita Playboy siempre se ha cuidado, pero eso no es todo, ya que a la rubia le fascina estar en la comodidad de su cama, por lo cual se posó de lo más natural para la foto donde se llenó de miles de halagos por parte de sus más de siete millones de seguidores.

"¿Podemos hablar de tu hombre agachado en la parte de atrás en el reflejo del espejo? Me encanta", "¡No te ofendas las fotos, pero la foto de tu perro lo es todo! Se ve tan feliz y lindo", "un significado para decir. Aunque siempre te ves genial, ustedes dos hicieron un gran trabajo en la cabina. Hay mucha artesanía", "Las medias son el mejor día, me encanta cómo Homer posa contigo, los calcetines son los mejores, diviértete el domingo", le escriben a la modelo.

Para quienes no lo saben Sara Jean Underwood cambió su estilo de vida por completo, es decir dejó Portland para irse por el mundo junto a su novio en una camioneta la cual tiene en la parte de otras una cabaña de madera, la cual montan en cualquier lugar cuando se les hace tarde y es que Sara Jean Underwood es fanática de quedarse en donde sea para después conocer dichos lugares.

Y es que para quienes no lo saben muy bien Sara Jean Underwood tiene un alma viajera, por lo que millones han quedado maravillados con el estilo de vida de la rubia, quien a pesar de ya no hacer ejericio como antes, se sigue manteniendo de maravilla, pero eso no es todo, pues cualquier cosa que se ponga la modelo se le ve de impacto, pues sigue manteniendo sus curvas.

Otra de las cosas por las que Sara Jean Underwood es muy querida, ha sido por el amor que siente por los animales, pues a la chica le fascinan, pero eso no termina ahí, pues en cada parada que realiza ha tratado de ayudar a perros en situación de calle, incluso en sus historias de Instagram se ve como los ayuda causando ternura total.

Regresando con la belleza de Sara Jean Underwood sus fans se impresionan al ver como una sencilla pose en la cabaña de la modelo impresiona a todos, pues a pesar de que esta es muy pequeña, ella sabe muy bien como conquistar a sus admiradores, quienes le piden cada vez más contenido a la modelo, incluso algunos le piden conocerla cuando viaja, pero a Sara Jean Underwood al parecer solo le interesa seguir su rumbo en cada uno de sus viajes.

Sara Jean Underwood a pesar de haber posado para la revista Playboy hace varios años, muchos de sus fans le han pedido que al igual que otras famosas de las redes sociales, abra su propia cuenta de only fans, pero a ella no le interesa ser parte de dicho mundo, pues está muy feliz con el trabajo como modelo que hace desde siu cabaña.

Sara Jean Underwood muy bella con su ropa de encaje/Instagram

Cabe mencionar que Sara Jean Underwood es una de las modelos más populares de Instagram, por lo que muchos se han quedado impactados por como muestra su belleza en la carretera o en medio del bosque, pues la famosa siempre causa reacciones de todo tipo en las cámaras.

Violencia sin freno

