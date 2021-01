Sara Jean Underwood se baña encuerada en medio del bosque

Sara Jean Underwood de 36 años de edad vuelve a dejar emocionados a sus millones de fans una vez más, pues la modelo Playboy se metió a una tina caliente encuerada y disfrutó del bosque que la rodeaba, pues desde hace años la joven emprendió un viaje con su novio Jacob Witzling por carretera quedándose en diversas en la carretera o zonas montañosas dependiendo de donde los agarre la noche.

Y es que Sara Jean Underwood decidió enfocarse en un estilo de vida más natural es decir quiere conocer la naturaleza en su totalidad, es por eso que se fue a viajar en su casa de campamento donde le va muy bien a Sara Jean Underwood pues además de conocer la naturaleza, adopta los paisajes para verse increíble en sus fotos como en esta donde aparece como Dios la trajo al mundo al momento de bañarse.

En la foto podemos ver a Sara Jean Underwood en una tina caliente a lado de su novio, por si fuera poco aparecen con unas calabazas en sus cabezas, pues al parecer estaban celebrando el Halloween en pleno bosque, pero eso no fue todo, pues sus fans elogiaron el estilo de vida que lleva la modelo Playboy quien tiene un cuerpazo de ensueño.

Es por eso que muchos se preguntan como le hace Sara Jean Underwood para viajar tanto y mantener ese cuerpo fitness si todo el día se la pasa en la carretera, el secreto es muy fácil se trata de la alimentación vegana que lleva la joven originaria de Portland, pues ella se enfocó en su alimentación más que nada para no perder su figura.

Regresando con la foto de Sara Jean Underwood muchos de sus seguidores han dicho que es maravilloso todo lo que ha logrado la modelo desde que se dio a conocer en la revista Playboy, pues no ha parado de buscar oportunidades para ser una mujer feliz, pues desde muy niña ella deseaba viajar y lo logró junto a su novio que la trata como una reina por acompañarla en su aventura.

"Así es como los romanos hacían sus baños de natación en toda Europa. Excepto en Concrete y las personas a las que se hicieron cargo tuvieron que alimentarlo con leña", "Hey sarah eres tan hermoso cuerpo y chica muy sexy en el mundo te amo mucho cariño", "Muy hermosa y sexy y me encantaría conocerte y hablar contigo", le escribieron a Sara Jean Underwood.

Pero eso no es todo lo que se sabe de Sara Jean Underwood, pues pudimos ver un poco de su personalidad en la serie de televisión Girls of the Playboy Mansion, donde la rubia se preparaba para la fiesta que hicieron en su honor por convertirse en Playmate del año en 2007, donde fue elegida por su belleza y personalidad entre tantas modelos.

Otra de las cosas por las que Sara Jean Underwood es elogiada, es por el tremendo amor que siente por los animales y es que cada que puede la rubia trata de ayudar a animales de la calle en especial a perros los cuales ha llevado con ella en sus viajes, pues no resistiría dejarlos solos, por lo que eso habla muy bien de la chica.

Sara Jean Underwood encuerada en el bosque/Instagram

Cabe mencionar que Sara Jean Underwood y su novio no arman cualquier casa de campaña, pues es básicamente una pequeña casa de madera la cual cuenta con todas las comodidades, pero en tamaño pequeño, pues su camioneta no es tan grande para transportar tanta madera.