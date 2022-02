Sara Maldonado con el corazón destrozado revela porqué tuvo que abortar

Sara Maldonado de 41 años reveló la razón por la cual tuvo que abortar y es que muchos empezaron hacer especulaciones dicha acción, pero lo que nadie sabe es que una razón muy dolorosa la hizo tomar esa decisión pues el bebé no tenía corazón, situación que al principio no creía.

Y es que cuando le dieron ese diagnóstico se encontraba en Playa del Carmen, por lo que de inmediato llamó a su médico de cabecera quien le dijo que se regresara a Ciudad de México para una segunda opinión, pero lejos de un milagro el resultado fue el mismo lo cual la marcó en ese momento.

"Prácticamente no le creí. Después a los minutos pues tuve que creerlo. Me puse muy triste lloré le hable a mi médico de México me dijo vente para acá yo te voy a checar. Casi casi no le creía o sea estaba como negadita como un poco negada a la situación", dijo la actriz mexicana a Mara Patricia Castañeda.

En ese momento de su vida Sara Maldonado salía con Juán Sebastián Ávila por lo que tenía muchas ilusiones de formar una familia con él, pero las cosas se empezaron a venir abajo a partir del trágico aborto, pues la famosa estaba más que vulnerable en ese momento.

Incluso en un ataque desesperado entre angustia, dolor y traición explotó en redes sociales donde destapó una supuesta infidelidad por parte de Juan Sebastián Ávila y hasta expuso el nombre de la tercera persona lo que causó gran alboroto en el mundo del espectáculo, pues estaba pasando por muy mal momento, incluso se desapareció de Instagram por un tiempo.

"Hermosa Sara Maldonado!!!gracias por compartir tus experiencias, de alguna manera todos aprendemos de etapas tan oscuras, pero es cierto vale la pena seguir adelante!!!", "Que buena platica, que buen ejemplo de que a pesar de los problemas o malos momentos, se puede salir y seguir adelante, saludos para las dos desde Ciudad Juárez", escriben las redes.

Ahora sus fans esperan que vuelva a retomar su carrera en el mundo de las telenovelas pues tienen ganas de verla en algún proyecto televisivo.