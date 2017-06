Sara Maldonado no quiere saber nada de narcos

La Reina del Sur, El Capo y Camelia la Tejana, son los títulos de los proyectos donde Sara Maldonado a participado, en todos ellos tienen algo en común, tienen que ver con el mundo del narcotráfico, tema que Sara quiere dejar a un lado por el momento.

Es por eso que aceptó ser la protagonista de la nueva teleserie de TV Azteca, Las Malcriadas, aquí su rol protagónico es junto a Gonzalo García Vivanco.

El nuevo proyecto de TV Azteca, que se estrenará a finales de septiembre, también participan los actores Rebecca Jones, Ernesto Laguardia, Ivonne Montero, Carlos Girón y Chyntia Rodríguez.

Elenco, producción y directivos en el claquetazo inicial. Foto: Cortesía TV Azteca.

“Voy a hacer escenas muy fuertes, muy duras, no es una historia de balazos, yo vengo de hacer muchas historias de narcos, de persecuciones, y de balazos, Las Malcriadas es una historia inteligente, es una historia más mental. A mi me da mucho gusto estar en esta historia en donde ya no estoy en el narcotráfico, después de estar en La Reina del Sur, Camila la Tejana y El Capo, justo me cae este proyecto que me gusta hacerlo porque es diferente”.

Pero en este proyecto ya trae otro look, recordemos que para su último proyecto se rapó una parte de su cabeza.

Hoy fue el claquetazo oficial de este gran proyecto "Las Malcriadas" Feliz por se parte de este equipo @joshuamintztva @ivonnemonteroof @cynoficial @juanaarias @elsaortizr @benjaminsalinassada Próximamente por @azteca @aztecatrece #lasmalcriadas #tvazteca Una publicación compartida de saramaldonado (@saramaldonado) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 6:03 PDT

“Mi personaje en Las Malcriadas, que es Laura Espinoza, comienza con la muerte de su mamá, ella está recién egresada de la carrera de periodismo y cuando su madre fallece, ella descubre un gran secreto en su familia, entonces Laura trata de acudir a su padre, a su hermano, a su nana, pero nadie le quiere confesar la verdad, así que ella decide infiltrarse en una casa contrataciones de empleadas domésticas y se hace pasar por una de ellas, y ahí conoce cuatro chicas que están en tremendos líos. Laura va descubriendo la trata de blancas y otras temáticas, pero todas se van entrelazando, la historia es de suspenso y está muy buena”.

Sara caracterizada con su personaje. Foto: Cortesía TV Azteca

La actriz se saltara a la fama por su papel en la telenovela juvenil El juego de la vida hace unos años, está contenta por este proyecto en una televisora nueva para ella.

“Estoy muy contenta de estar en esta historia de Las Malcriadas, mi personaje esta muy bien escrito, me gusta hacer personajes que me reten, que me prendan, también estoy muy contenta de ser parte de TV Azteca. La verdad es que he tenido la oportunidad de trabajar en varias televisoras y sólo me faltaba esta del Ajusco. Llevamos trabajando cinco semanas, vamos bien, se ha hecho buena química en el equipo, las escenas están quedando muy buenas”, finalizó la artista.

