Sara Maldonado revela que "se meterá cuchillo" y dice qué cambios en su físico se hará

México. A través de Instagram, Sara Maldonado, actriz originaria de Xalapa, Veracruz, México, comparte a sus seguidores que próximamente se someterá a varias cirugías en su cuerpo y también dice por qué motivo.

Sara Maldonado revela que se someterá a una cirugía estética; “después de esto tendré mucho trabajo”, asegura en una breve charla que hizo en sus redes sociales.

Hace tiempo que Sara tenía ganas de modificar su apariencia y ha llegado el tiempo. Sara se ha caracterizado por ser una mujer muy talentosa y guapa, pero no conforme con esto último, se operará para lucir mejor.

Sara, de 41 años de edad y quien en 2001 protagonizó por vez primera la telenovela El juego de la vida junto a Valentino Lanús, está seguro de lo que hará y no tiene temor alguno, y esto es lo que se hará:

Me voy a hacer una lipoescultura, muy sencilla, me van a quitar varios gorditos. Yo quería ser transparente porque me van a ver, va a haber un antes y un después, y no quería salir diciendo, me maté comiendo pollo y lechuga…”, señala en Instagram.