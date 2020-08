Sara Ramírez, la doctora Callie en "Grey's Anatomy", define su orientación sexual como no binaria

Estados Unidos.- La actriz mexicana Sara Ramírez, cuyo reconocimiento creció al interpretar a la doctora Callie Torres en la popular serie estadounidense "Grey's Anatomy", sorprendió a sus fanáticos este el lunes al hablar sobre su orientación sexual, declarándose como una persona "no binaria", después de haberse identificado como bisexual durante una década.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde la también cantante se refirió al tema al compartir una fotografía que acompañó con un mensaje con el que deja claro cuál es el término con el que quiere que se refieran a ella de ahora en adelante.

Sara Ramírez se identifica con el género no binario. Foto: Instagram

En mí está la capacidad de ser un chico femenino, una chica masculina, una chica femenina. Todo y ninguno. No binaria", escribió la actriz y cantante nacida en Mazatlán, Sinaloa, México.

Tras su cambio de identidad de género, muchas redes sociales en donde se plasma su biografía han hecho la actualización, han cambiado de bisexual a género no binario, actualizando sus pronombres e incluyendo los términos de referencia a "ella, él y ellos"

Curiosamente, Ramírez, en la serie "Grey's Anatomy", daba vida a un personaje del colectivo LGBT+, se trata de la doctora ortopedista Callie Torres, quien se convirtió en el personaje gay con más apariciones en la historia de la televisión estadounidense, con un total de 240 episodios. Al participar en el proyecto basado en historias de doctores como un personaje de la comunidad gay, la primera conversación sobre su sexualidad surgió en 2008.

Sara Ramírez interpretaba a la doctora Callie Torres en "Grey's Anatomy". Foto: Internet

Desde que su personaje en la serie de médicos comenzó su romance con una mujer, Ramírez se ha convertido en activista a favor de las causas de la comunidad LGBTTTIQA y contra todo tipo de discriminación en el mundo, convirtiéndose en un ejemplo a seguir para muchos dentro del colectivo gay.

Su voz se volvió aún más potente después de marchar por la justicia del tiroteo en junio de 2016, en un centro nocturno gay llamado "Pulse", en la ciudad de Orlando, Florida, Estados Unidos, en donde un hombre asesinó a 50 personas dentro del lugar, la mayoría homosexuales.

¿Qué es el género no binario?

El género no binario incluye a las personas que no se autoperciben como hombre o mujer y que rechazan la normativa existente de pertenecer a alguno de los dos géneros. Este género no debe confundirse con queer, el cual designa a cualquier tipo de minoría sexual que entre bajo los parámetros de las identidades LGBT+.

¿Quién es Sara Ramírez, la mazatleca de "Grey's Anatomy"?

Sara Elena Ramírez Cocoyol, mejor conocida solamente como Sara Ramírez, nació en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, México, un 31 de agosto de 1975, en donde vivió la mayor parte de su infancia, pero posteriormente se mudó hacia los Estados Unidos junto a su familia.

Su familia se asentó en la ciudad de San Diego, en California, donde vivió hasta que se mudó a Nueva York, donde logró estudiar en una prestigiada escuela para artistas, Julliard.

Inició su carrera profesional como actriz en el teatro musical, logrando hacerse un campo entre los demás artistas y cumpliendo su objetivo; llegar a los escenarios de Broadway, donde trabajaba hasta que le llegó una oferta para participar en la serie del momento en esa época "Grey's Anatomy".

La actriz nació en Mazatlán, Sinaloa, México. Foto: Instagram

