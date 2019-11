Sara Salazar envenenó a José Jose, asegura Paulina Mondragón

Paulina Mondragón concedió una entrevista exclusiva a Pati Chapoy para el programa Ventaneando, donde ha revelado impactante información sobre José José y las polémicas "Saras". Además de contar que "El Príncipe de la Canción" se fue de México contra su voluntad y la constante manipulación de Sarita Sosa, asegura que Sara Salazar lo estaban envenenando.

También te puede interesar: Sarita Sosa tiene supuesto amorío con el hermano de Yimmy Ortiz

"Se fue y un día regresa, me habla muy tarde y me dice que está en una suite en la colonia Nápoles (en la Ciudad de México), pero me dice por teléfono, 'me sentía muy mal estando en mi casa, me fui al hospital, me hicieron estudios y no me dejaron ir, salió en la sangre que yo tenía un tipo de envenenamiento y que tenía que dar parte a las autoridades'. Él dijo que primero tenía muchas cosas que arreglar y después haría lo necesario", comentó Paulina Mondragón, quien por muchos años fue una de las amigas más cercanas de José José.

Supuestamente al descubrir que estaba siendo intoxicado, "El Príncipe de la Canción" tomó la decisión de pedirle el divorcio a Sara Salazar.

Me dijo, 'hermanita, sí me lo va a dar porque a cambio le voy a dejar el departamento y a cambio no la voy a meter a la cárcel'.

Durante el tratamiento contra el envenenamiento, los doctores le detectaron a José José el cáncer de pancreas. Ante todo esto el fallecido cantante seguía firme con su decisión de separarse de su esposa Sara Salazar.

Por primera vez en la vida lo vi convencido de algo que quería hacer, es la única vez que lo vi decidido.

Pero eso no llegó a concretarse; semanas después llegó Sarita Sosa a México, quien aparentemente con chantajes y manipulación, se llevó a su papá a Miami, Florida, ciudad donde falleció el pasado 28 de septiembre.

Las declaraciones de Paulina Montenegro coincide con unas declaraciones de José Joel en 2018. "Cuando vino por él (a México), ella (Sarita Sosa) no quiso comer nada porque ella venía en la situación de que 'están envenenado a mi papá', el león cree que todos son de su condición".