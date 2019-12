Sara Salazar manda mensaje a Anel Noreña; pelean por el amor de José José

México.- Sara Salazar, viuda de José José lanzó un fuerte y contundente mensaje contra Anel Noreña, segunda esposa del "Príncipe de la Canción".

Este mensaje se dio aproximadamente 3 meses de la muerte de José José y fue luego que Sara Salazar reapareciera ante las cámaras de televisión en el programa "Navidades de José José".

En ese momento, Anel aseguró que José José fue el amor de su vida: “Hoy te digo mi príncipe, mi Pepé: Espérame en el cielo, corazón. Que mi corazón te has llevado. Ya no tengo lágrimas. Se han secado por tu partida. Siempre serás mi más grande amor".

Además agregó "más allá de la eternidad”, comenzó escribiendo. Hoy te veré y me despediré. Ya no habrá ningún impedimento para amarnos más. Sabes bien amor mío que éramos el uno para el otro… Espérame en el cielo. Sin maletas, solo con el corazón que he guardado para ti y hoy te dejo mi canción para que la cantes en el cielo y hagas un himno de los dos”.