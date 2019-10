Sara Salazar, viuda de José José, manda mensaje a Anel Noreña

Anel Noreña comentó en su cuenta de Instagram ante la muerte de quien fuera su esposo, el cantante José José y padre de sus hijos José Joel y Marysol Sosa, "hoy te digo mi príncipe, mi Pepé: espérame en el cielo corazón, que mi corazón te has llevado, ya no tengo lágrimas se han secado por tu partida, siempre serás mi más grande amor, más allá de la eternidad". Estas palabras no fueron del agrado de Sara Salazar, quien decidió cremar el cuerpo de "El Príncipe de la Canción" y mandar solo la mitad de las cenizas a México.

María Celeste Arrarás ha comentado en su programa Al Rojo Vivo de la cadena Telemundo, que Anel Noreña aprovechó el momento y tomó gran protagonismo en los homenajes a José José en el Palacio de Bellas Artes, en la Basílica de Guadalupe y en Clavería; señala que ante las cámaras de televisión se mostraba como la verdaddera esposa de "El Príncipe de la Canción".

La periodista de Telemundo presentó una entrevista con Luis Ernesto Berrio, amigo muy cercano de Sara Salazar, quien a través de él envió un mensaje a Anel Noreña asegurando que ella, tuvo el amor verdadero de José José.

Sara Salazar se encuentra tranquila y pide al pueblo que no se preocupe, porque ella fue quien tuvo el amor verdadero de José José por más de un cuarto de siglo, 25 años.

Según esta persona, la mamá de Sarita Sosa no está molesta con el "protagonismo" que Anel Noreña tomó: "sólo que ella y su familia tienen ahora sentimientos encontrados al ver las emotivas imágenes de la despedida del ídolo de la canción, razón por la cual prefieren no dar entrevistas".

Como era de esperarse "las Saras" (madre e hija) no vinieron a México para el último adiós a José Rómulo Sosa Ortíz.