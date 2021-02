Sara Salazar, viuda del cantante José José, estaría en una mala situación económica

México. Sara Salazar, la viuda del cantante mexicano José José, quien murió a finales de septiembre de 2019 en Estados Unidos, tendría serios problemas económicos, ya que sus deudas ascienden a unos 140 mil dólares, tras no pagar impuestos, se informa en distintos portales de noticias.

De acuerdo con información que se difunde en el programa Ventaneando, Sara Salazar, la última esposa del “Príncipe de la Canción” es propietaria de un departamento en Key Biskey, en Miami, Florida, del cual no se han pagado impuestos desde el año 2018.

Dicha propiedad, valuada en 436 mil dólares, al momento de compra en 2014, consta de 60 metros cuadrados, dos habitaciones, dos baños completos y fue construida en 1981 y estuvo arrendado a otra persona, pero los impuestos equivalentes a los últimos dos años no han sido cubiertos.

Pero supuestamente en Miami, Florida, Estados Unidos existe otra propiedad a nombre de Sara Sosa y que ocupa desde hace unos meses y habría sido comprada por José José en 2017 a un costo de unos 395 mil dólares. Se desconoce si ambas propiedades están asentadas en el testamento que dejó José José.

Hace unos meses salió a la luz que Marysol Sosa y José Joel Sosa son los únicos herederos de José José, mientras que Anel Noreña es la albacea de las propiedades. "Ya encontraron el testamento de José José, sólo es ratificar el hecho que ya encontramos el testamento. Vamos a seguir el proceso”, declaró José Joel al programa Hoy.

Y al día de hoy ni Marysol, ni José Joel han informado acerca de los avances respecto al proceso por conocer el legado del cantante mexicano, pero el trámite se ha retrado por la pandemia de COVID-19.

José José falleció el 28 de septiembre de 2019 en un hospital de Homestead, Florida en Estados Unidos por complicaciones derivadas del cáncer de páncreas que padecía, y se hizo todo un "show" alrededor de su fallecimiento, puesto que Sara, su hija menor, dejó que sus hermanos Marysol y José Joel pudieran ver el cuerpo ya sin vida del cantante al llegar a Miami.

Las cosas no están claras para Marysol y José Joel respecto al deceso de su famoso padre y por eso han pedido explicaciones a Sara su hermana, pero al momento no se las ha dado y en varias entrevistas han comentado que estarían dispuestos a las últimas consecuencias (demandas) si no les responde varias dudas y cuestionamientos.

José José fue uno de los cantantes mexicanos más exitosos en las últimas décadas y dejó un legado musical con muchos éxitos, además de que su trabajo es reconocido en muchas partes del mundo. El 25 de octubre de 2019, alrededor de cien mil personas lo homenajearon en el Zócalo de Ciudad de México.