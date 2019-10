Sara Salazar y la verdad del por qué sufrió un derrame cerebral

Es sabido por muchos que doña Sara Salazar, viuda del cantante José José, quien murió el pasado 28 de septiembre en Estados Unidos, sufrió un derrame cerebral y a causa de ello ha estado delicada y en cuidados especiales.

Lo que hasta el día de hoy se mantenía oculto es el posible motivo por el cual la señora Salazar habría sufrido tal derrame cerebral. En el programa de espectáculos en YouTube comentan que le habría dado tras enterarse de que una de sus hijas estaba haciendo un fraude en contra de José José.

Monique Salazar, una de las primeras hijas del primer matrimonio de doña Sara Salazar, habría sido la culpable del derrame cerebral que sufrió su madre en el año 2008.

José José, "El Príncipe de la Canción", le cedió un poder a Monique, supuestamente porque confiaba en ella, y con ese poder compraría y vendería propiedades a su nombre.

El problema vino cuando doña Sara se enteró que Monique pondría el dinero en una cuenta personal y no a nombre de José José, revelan en "Chisme No Like".

El que Sara Salazar se enterara de lo que hizo su hija Monique en contra de José José, la habría puesto bastante mal y es lo que le provocó tal enfermedad.

En distintos medios de comunicación se hizo saber que doña Sara y el fallecido José José no vivían juntos. Tenían alrededor de tres años viviendo en lugares distintos, precisamenten por cuestiones de salud entre ambos.

Sara Salazar es de origen cubano y fue la tercera esposa de José José, despues de dos matrimonios fallidos, uno con Natalia “Kiki” Herrera, quien murió trágicamente en un accidente automovilístico, y otro con Ana Elena “Anel” Noreña.

Sarita, como la llamaba de cariño “El Principe de la Cancion”, fue a quien llevó hasta el altar y ocupó hasta el día de su muerte su corazón, pues decía, que ella era a la única mujer que el había escogido, asegurando que su otras dos ex esposas lo habían elegido a él.

Sara Salazar y José José se conocieron en Miami, Florida, Estados Unidos, en 1993, en el departamente de Sara, ya que él fue invitado a una fiesta a ese lugar.

En esa reunión, Sarita le dio su número de teléfono a José José, quien meses después, él la llamó desde el lugar donde estaba internado por sus adicciones y ella lo visitó.

Sara en aquel entonces estaba divorciada y cuidaba a sus dos hijas.

Sarita y José José se casaron en 1995, cuando llevaban tres años de relación, aunque las cosas fueron difíciles por sus adicciones, ella siempre lo apoyó, sin embargo, la noticia del embarazo de Sarita le dio fuerza al cantante para salir adelante.