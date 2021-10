Sara Seligman explora la relación entre madre e hija en su thriller 'Coyote Lake'

Sinaloa, México. La ópera prima de la directora mexicana Sara Seligman, 'Coyote Lake', ya está disponible desde este miércoles para venta y renta en las plataformas de streaming iTunes y Apple TV en México y Latinoamérica, una cinta que cuya creadora la describe como un “drama de crimen” y donde se incluyen elementos de thriller.

Narrativa oscura

'Coyote Lake' nos lleva hasta un rancho en Texas, cercano a la frontera con México, donde una madre controladora (Adriana Barraza) y su hija (Camila Mendes) rentan cuartos para juntar dinero y así cambiar sus vidas. Pero un día, dos criminales llegan al rancho y exigen hospedarse, sin saber que las dos mujeres esconden un secreto más oscuro y violento que ellos.

Sara Seligman cuenta que, principalmente, quería contar la historia de madre e hija y la relación entre ellas. “Me quería enfocar mucho en ese análisis de personajes, que en este caso es una situación extrema. Pero creo que, si lo analizamos, podemos ver que es una situación muy común, muy universal, que es el momento en el que los hijos tienen que separarse de sus padres, cortar ese cordón umbilical, tener sus propias ideas, sus propias metas, su propia vida”.

Pero además, la directora tiene un gusto por el crimen y el suspenso, enmarcando la historia en una narrativa oscura. Eso le dio la oportunidad de abordar otros temas, desafortunadamente, comunes en México y en la frontera, como el narcotráfico y la migración.

Sara Seligman debuta en largometraje con 'Coyote Lake'.

Seligman quería hacer un análisis individual, no una generalización, de las personas que viven en dichos mundos. “Son personas con muchos matices, complicadas, personas en una moralidad. Nadie es 100 por ciento bueno, ni 100 por ciento malo. Quizá la mamá sí, pero incluso desde su punto de vista cree que lo está haciendo por los mejores motivos”.

La idea de explorar la relación madre e hija comenzó en 2007, como parte de la tesis de graduación de Seligman como estudiante de cine. Lo que inicialmente fue un corto, más tarde se convirtió en un largometraje, por lo que la guionista tuvo que crecer la historia. ¿En qué parte del mundo actual podrían una mujer y su hija ser asesinas, sin ser atrapadas?, era una de las preguntas de Seligman.

En 2012, encontró un artículo sobre el lago Falcón, un sitio entre la frontera de Texas y México, donde una pareja americana se fue a pescar. “La esposa regresó sin el marido, diciendo que al marido lo habían matado unos narcos, pero ella se pudo escapar sin lastimarse. La policía, tanto mexicana como americana, no pudo investigar mucho al respecto porque esa zona está controlada por el cártel, no hay manera de hacer investigación policial”, narra Seligman, centrando la historia en dicho sitio.

Camila Mendes en la filmación de 'Coyote Lake'.

“Agregué esta situación sociopolítica en el 2012, y ahí lo estuve trabajando. Terminé el guion en 2013 y tuve la fortuna de que el guion ganara un premio en el Tribeca Film Festival en 2014”, añade.

Pero, a pesar de que el guion fue bien recibido y hubo varios productores interesados, tanto en México como en Estados Unidos, ninguno quería que la mexicana la dirigiera. “Mi experiencia no incluía largometrajes, solo cortometrajes, eso fue parte por lo que se alargó mucho el proceso de espera desde que se escribió el guion, porque es muy difícil conseguir esa primera oportunidad. Fue muy difícil constantemente decir ‘no’ a la oportunidad de vender el guion, porque realmente mi sueño es dirigir y no me quería dar por vencida”.

Talento mexicano

Sara Seligman comparte que trabajar con Adriana Barraza, poseedora de una vasta carrera en telenovelas, series y películas, “fue un honor absoluto”. Desde 2007, Seligman estaba interesada en trabajar con la actriz y cumplir su sueño de años, más tarde lo señala como “buena fortuna”.

“Le agradezco mucho, porque el hecho de que una actriz como ella se tome ese riesgo, es lo que hizo la diferencia entre conseguir la financiación o no, de que se hiciera la película. Hablé con ella y le ofrecimos el personaje desde el 2016, hubo un par de años antes de que se hiciera la película en la que ella ya había demostrado su interés y compartimos nuestros análisis de personaje, nuestras ideas de qué era exactamente lo que queríamos comunicar con el personaje, qué tipo de tono y me encantó que, además de ser tan generosa, me permitiera dirigirla”, confiesa.

Por otra parte, cree que en México hay muchísimos directoras y directores “que han hecho trabajos muy especiales, que me han formado”. Por ejemplo, destaca lo que hizo Isa López en 'Vuelven', al mezclar una historia sociopolítica dentro una película de terror.

“Definitivamente, es una de mis heroínas cinematográficas, porque creo que estamos en un punto donde hemos logrado encontrar que las películas de terror y de thriller pueden tener la parte comercial y divertida de una película de terror y thriller, pero también tener la importancia social, y eso me encanta”.