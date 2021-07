Sara Sosa busca sacar Anel Noroña de la herencia de José José; Así respondió

En abril pasado, Anel Noreña, quien fue esposa de José José, y los dos hijos de ambos, José y Marysol, celebraban que el fallecido intérprete había nombrado a la famosa actriz y vedette como heredera universal en su testamento.

Sin embargo, Sarita Sosa, la hija menor de José José con Sara Salazar, solicitaron a un juez nombrarlas como herederas universales del Príncipe de la Canción, y con ello sacar a Anel Noreña del testamento.

Con esto, Sara Salazar, viuda de José José, solicita ser la heredera de todos los bienes y regalías, pese a que en el testamento se establece que es Anel Noreña la heredera universal.

Ante este contraataque legal que la viuda y la hija menor de José José presentaron en su contra, la actriz y vedette acudió al programa Hoy donde acusó de mentirosas a ambas, defendiendo tener el testamento que acredita su derecho a tener los bienes del cantante.

A la pregunta de por qué José José le habría dejado toda su herencia si ya se habían divorciado, Anel Noreña respondió que fue el gran amor que ambos tuvieron lo que terminó por dejarla beneficiada:

“Porque lo que vivimos él y yo fue algo muy bonito y fue verdad, y esto viene a redundar el día de hoy, en el 2021”, agregó. “Hay un testamento que no está aquí, pero lo que les puedo mostrar es la sentencia interlocutoria, respecto a la declaratoria de validez de testamento público, abierto, en los autos del juicio sucesorio testamentario a bienes de Sosa Ortiz José Rómulo”.

Según Noreña, lo que la hija y viuda de José José piden es una omisión a la familia del intérprete, y aunque no crean que exista un testamento, este es real y válido.

“Este es un papel perfectamente legal, esto está en el juzgado, el juzgado me lo dio, y lo que ellas presentan pues suena a mentira porque están omitiendo a la familia de José. En su papel dicen que no creen que haya un testamento, esto no es un dogma de fe, esto es una realidad, aquí en nuestro país y en todo el mundo”.