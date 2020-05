Sara Sosa lanza fecha de homenaje a José José y causa escándalo

Sara Sosa la hija menor de José José lanzó en redes sociales la fecha de lanzamiento sobre el tributo que hará en honor a su padre, dejando en claro que su carrera como cantante va enserio.

Aunque para muchos la carrera de Sarita Sosa no debe despegar después de haber escondido supuestamente a su padre de sus familiares y amigos mientras se encontraba delicado de salud, ella quiere hacerle un homenaje al príncipe de la canción con su música, pues fue la fan número uno.



Al parecer el álbum de la joven es una imagen donde ella aparece sentada con un vestuario negro con floreado y tocando el piano instrumento que aprendió a tocar desde joven.

Mientras tanto los internautas aún recuerdan las acciones que cometió Sarita después de la muerte de su padre, y es que no dejaba que sus hermanos vieran el cuerpo del artista, por lo que criticaron su nuevo proyecto debido a ese amargo momento que se presenció a través de los medios.

Opiniones divididas

"No me lo pierdo besos y abrazos bendiciones corazón", "Es enserio a eso le llaman no tener madre hay que seguir chingando", fueron los comentarios divididos que tuvo la joven por lanzar la fecha de lanzamiento de su disco.

Cabe mencionar que los hijos mayores de José José, José Joel y Marysol Sosa, han realizado algunos homenajes en honor a su padre, pero debido a la pandemia de coronavirus han tenido que parar, además Marysol se acaba de convertir en madre, por lo que está disfrutando esta faceta.

Por si fuera poco Sara Sosa, fue demandada por sus dos hermanos hace varios meses debido a las sospechas que tienen por el trato que le dieron a su padre en sus últimos meses de vida, ya que incluso se llegó a decir que madre e hija supuestamente lo envenenaron.

Te puede interesar

Por qué José Joel reveló la llamada telefónica con Sarita Sosa

A Sarita Sosa le niegan entrar a fiesta de Ricky Martin