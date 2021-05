Sara Underwood presume retaguardia firme y sólida

Sara Underwood de 37 años de edad vuelve a estremecer las redes sociales al posar con un traje de baño muy llamativo con el que lució su retaguardia firme.

En la foto se puede ver a la ex modelo Playboy posando con un traje de baño muy atrevido con el que presume cuerpazo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La foto de Sara Underwood alcanzó más de cien mil likes al momento de la redacción y sus fans le siguen poniendo de todo por la belleza que se carga la famosa rubia.

Leer más: Maribel Guardia celebra su cumpleaños número 62 con diminuto traje de baño rosa fucsia

Para quienes no lo saben el bosque se ha convertido en estudio fotográfico de Sara Underwood quien ahora se la pasa viajando a lado de su novio en su maravillosa casa rodante.

Y es que Sara Underwood decidió dejar la vida de la ciudad tan ajetreada para disfrutar de la bella naturaleza algo que le apasiona mucho.

Aunque muchos desean que la joven regrese a las portadas de playboy, ella prefiere enfocarse en disfrutar la vida.

Leer más: Dorismar amante de los girasoles con si traje de baño amarillo

Cabe mencionar que Sara Underwood también fue parte del reality show The Girls of The Playboy Mansión hace varios años.