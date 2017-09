Sarabia: Quiero ganar para ayudar a niños con cáncer

Mazatlán.-Carlos Sarabia, vocalista de la banda La Adictiva, recibió una llamada de la producción de Bailando por un sueño para ser partícipe del programa de Televisa. Tiempo después, en la oficina de la banda le dieron permiso de aceptar este reto. Ahora comparte a EL DEBATE que busca ganar el primer lugar para ayudar a los niños con cáncer, ya que, su padre falleció a causa de esa terrible enfermedad.

Al son del baile

Estar en el programa le ha dejado un buen sabor de boca. “Es una experiencia maravillosa. Estoy muy contento de lo que estoy viviendo. Hay un nuevo Carlos Sarabia que no conocía. Me estoy llevando al límite todos los días. Estoy animándome en cosas que nunca pensé que fuera a hacer. He perdido el miedo a lo que vaya a pensar la gente ante los movimientos. Gracias a Dios, ha sido una experiencia maravillosa que me ha llevado a crecer.”

Indica que ha tenido una química maravillosa con Ximena, participante con la que comparte el sueño de ayudar a las personas con cáncer. “Cuando me tocó conocerla, se dio una conexión muy bonita porque ella hace unos años perdió a su hermana de cáncer y yo a mi padre hace 16 años por la misma enfermedad; nos conectamos muy rápido.”

Indicó que se siente bendecido con el equipo que tiene, ya que le han dado la oportunidad de hacer las cosas, siempre animándolo a dar un esfuerzo más para luchar y para estar en el programa. “Estoy acostumbrado a subir a un escenario para cantar, pero no para bailar. Había nervios en el primer programa, pero luego de las calificaciones, me dio tranquilidad. Puedes tener mucho talento en el canto o en el baile, pero debes de conectar y trasmitir a la gente.”

Entregado

Ha aprendido a disfrutar más el baile, por ello se entrega al máximo y espera seguir con el apoyo del público y hacer que los jueces le den buenas calificaciones. El artista sigue con las presentaciones con la banda y su etapa en el programa. Revela que hasta el momento solo ha faltado a un show por los tiempos, y este fin de semana tendrán agenda llena por las fiestas patrias.

El jueves estuvieron en el homenaje a José Alfredo Jiménez en la Ciudad de México. Agradece contar con el apoyo de la oficina. “Vengo a representar a Sinaloa y a los banderos, porque soy el único artista del regional.”

Consejo para Jolette

Carlos habló de la forma de reaccionar de Jolette, quien se fue molesta por salir en el primer programa. “Qué te puedo decir, conmigo se portó muy linda, nerviosa como todos. Creo que cada persona reacciona de diferente manera. Creo que reaccionó como se sentía en ese momento, no sé si esté mal o bien, para mi juicio, yo lo haría diferente, pero respeto lo que ella sintió.”

Dijo que es una competencia y los participantes tienen que pensar en que todo puede pasar, ya que todos se preparan muy bien.

Añadió que ha tenido contacto con Reyes García, quien representa a Sinaloa en la misma competencia y afirma que se han apoyado mutuamente y se echan porras.

