Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon regresan con Sexo en Nueva York

México. Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon regresan con su actuación a través de la serie Sexo en Nueva York, en HBO Max, se informa en distintos portales de noticias, pero Kim Cattrall no toma parte en la famosa serie que años atrás cautivó a la audiencia.

Sexo en Nueva York viene con nuevos capítulos y aventuras para conquistar a nuevas audiencias y emocionar de nueva cuenta a quienes ya forman parte de sus seguidores. Aún no tiene fecha tentativa de estreno, pero es un hecho que reaparecerá.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Kim Cattrall, quien interpreta a Samantha Jones en dicha serie, no está de regreso. Años atrás mencionó en algunas entrevistas que no le interesaba volver a hacer dicho personaje y así será. Lo interesante será ver de qué manera desaparecerá su papel en la trama.

Sexo en Nueva York logró seis temporadas con mucho éxito en gran parte del mundo, incluso se hicieron dos películas a las que les fue bastante bien en taquilla también.

Y es a través de sus redes sociales que Sarah Jessica Parker, Kristin Davis y Cynthia Nixon hacen del conocimiento del público que están más que listas para revivir a Carrie Bradshaw, Charlotte York y Miranda Hobbes.

La nueva temporada de Sexo en Nueva York constará de 10 capítulos y tentativamente se tiene el título de And just like that, para su retorno en la televisión.

Dicha serie se transmitió por primera vez a través del canal HBO, desde 1998 hasta el 2004, con rotundo éxito, y trata de las vidas y amoríos de cuatro mujeres que son muy amigas y viven en el final de sus años treintas.

Sexo en Nueva York es una comedia de situación que mezcla el drama y aborda temas como el papel de la mujer en la sociedad, pero también algunos problemas personales que tiene que enfrentar y solucionar cada uno de los personajes principales.