Sarah Kohan fuertemente criticada por besar en la boca a su bebé

Sarah Kohan y Javier "Chicharito" Hernández, dieron a conocer en sus redes sociales el nacimiento de su primogénito a quien nombraron Noah. El bebé nació a primeras horas del pasado domingo 16 de junio, desde entonces, la bella modelo australiana ha compartido muchas fotos de su hijo.

Pero fue una de estas imágenes la que ha causado polémica en redes sociales. Se trata de una foto donde Sarah Kohan besa en la boca a su bebé. "Besos para mamá", expresó en el post que tiene más de 67 mil likes. Lo que comenzó como un tierno momento entre madre e hijo, terminó en controversia, pues algunas personas no vieron con buenos ojos esta acción por parte de la esposa del futbolista mexicana "Chicharito" Hernández.

"Tengo entendido que los besos en la boca y en un bebé, son muy peligrosos", "mujer si te lo quieres comer yo se yo también soy mamá y así me pasaba pero me abstenía, en la boca no por Dios, nuestra boca es más sucia que la suela de los zapatos, a esa edad no tienen muchas defensas, creo no has visto todos los casos de bebés que han contraído herpes", "estas loca, no sabes tratar a un bebé", "pobre bebé, pareciera que es un juguete para ti", "que madre tan desconsiderada eres", fueron algunos de los comentarios.

Asimismo hubo usuarios de Instagram que salieron en su defensa: "ella es mamá primeriza dejenla disfrutar está etapa, nadie nace sabiendo ser mamá o papá, eso se aprende, y cada quien tiene experiencia propia, ya basta de juzgar a la gente por lo que hace o deja de hacer".

Desde el inicio de su embarazo Sarah Kohan ha recibido críticas por diversas cosas, que si posaba en topless, que si mostraba su gestación al desnudo, etc.

Unos días antes del nacimiento de su hijo, la esposa de "Chicharito" Hernández respondió a los malos comentarios por haber posado desnuda.

Sarah Kohan compartió en sus Instagram Stories, un pantallazo de su post compartido en la cuenta de Instagram de El Gordo y la Flaca donde comentó: "así que aquí está mi foto, en la que me critican llamándome vulgar, toda la mentalidad de mente cerrada habitual que generalmente obtengo de la comunidad latina".

La futura mamá señaló que en la misma cuenta de Instagram del programa de Univisión, hay otro post de otra mujer también desnuda (la cantante Natti Natasha), pero ella no fue considerada "vulgar" sino ardiente. "A veces no entiendo a la gente, pero este es otro nivel".

"Al publicar mi foto diciendo que estoy siendo criticada, hay más comentarios negativos sobre la foto, lo que quiero decir es que escriben eso para mí, pero para la otra chica simplemente dicen que ella es sexy".