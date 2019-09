Sarita Sosa hija de José José es llamada buitre en redes

El nombre de Sarita Sosa se ha convertido en tendencia para las redes sociales, pues luego de darse a conocer la muerte de José José, sus hermanos José Joel y Marysol, se encuentran en la búsqueda de su cuerpo por toda la ciudad de Miami, ya que no lo han visto desde que se dio la noticia.

Twitter se convirtió en un campo de batalla donde se habla sobre las acciones que tomó Sarita desde el momento que se dio conocer que la joven se llevó a su padre a Miami para hacer cargo de él, pues enfrentaba una lucha contra el cáncer.

"Dicen la mayoría de las mujeres que no quieren ser como Sarita #SaritaBuitre", "#SaritaBuitre José Jose ya estaba muerto desde hace mucho, ahora que sus hijos pidieron verlo, no quedo más que decir que murió", "Que nos mande el cuerpo con José Joel y Marisol, a ella no la queremos ni ver #SaritaBuitre", son algunos de los comentarios que escribieron internautas.

El nombre de Sara Sosa ha sido muy criticado/captura de pantalla

Recordemos que Sara Sosa dio una entrevista hace unos días, donde dio detalles de la muerte de su padre causado más polémica al asunto y es que sus hermanos mayores ya acudieron a la policía pues no encuentra el cuerpo del Principe de la canción en ninguna funeraria.

Por si fuera pocos meses antes se salieron a la luz unos audios donde la joven le pedía que firmara unos documentos para que pudiera cederle todos los derechos que correspondía a su nombre por lo que tuvo que enfrentarse con la exrepresentante del artista, pues le dijo que no lo hiciera.

Cabe mencionar que José José, supuestamente no quiso hablar con ninguno de sus hijos mayores, pues de acuerdo con Sarita el artista no quería verlos por diferentes motivos, por lo cual creció aún más la incertidumbre de si realmente estaba en buenas manos.