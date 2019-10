Sarita Sosa: nunca estuve lista para el día en que te fueras

Sarita Sosa se ha mantenido alejada de los reflectores desde que diera a conocer en una entrevista exclusiva para Univisión, que el cuerpo de su padre José José sería incinerado. Aunque no ha dado ninguna otra entrevista por el momento, en su cuenta de Instagram compartió un amplio texto donde expresa sus sentimientos ante la muerte de su papá.

Junto a una fotografía montando un caballo cuando era niña y acompañada de su padre, escribió: "hoy brilla una estrella allá en el firmamento, tu luz no se apagará y brillará en todo momento, tus huellas quedarán marcadas en este bendito suelo, ahora junto con los abuelos cantas en el reino de los cielos".

Sarita Sosa resalta que ahora su progenitor será ese ángel que siempre estará con ella y su corazón, siempre estará con él.

Se que me cuidas y me bendices de arriba, tú nunca morirás mientras tu voz siga viva, aún veo tu reflejo cuando me veo en el espejo y hoy que estás tan lejos quien me dará consejos.

La hija menor de "El Príncipe de la Canción" asegura que ella y su padre tuvieron días duros y también días felices. "Siempre serás el amor de mi vida, no te imaginas cuanto me dolió esta despedida, he tenido días de angustia y dolor, pero también la felicidad que estas en un lugar mejor y no voy a negar que me he llenado de temor, pero gracias a ti aprendí a ser un gladiador".