Sarita Sosa y lo grosera que fue con su padre José José en vida

Nuevos detalles salen a la luz entorno a la vida que llevó José José, con su hija menor Sarita Sosa y es que la exasistente del cantante reveló para el programa Ventaneando que la joven era muy grosera con su famoso padre creando controversia.

Como todos saben Sarita decidió llevarse a su padre a la ciudad de Miami, donde supuestamente recibió más cuidado para combatir algunas enfermedades que padecía, pero se dio a conocer que la joven lo tenía resguardado y alejado de la sociedad, pues no quería que tuviera comunicación.

"Le contestaba muy feo y hasta palabras altisonantes, que para uno como mexicano que está acostumbrado que tu papá y tu mamá te eduquen con la mirada, pues yo si me quedaba super sorprendida y este pero bueno ella estaba apoyada por la señora Salazar y pues ya no y pues ya no se hacia nada", dijo Laura Núñez.

Recordemos que Laura tuvo algunas batallas en el pasado con Sarita Sosa ya que se filtraron unos audios donde la joven le pedia los derechos de su trayectoria, pues quería que los firmara a su nombre, por lo que Laura siempre estuvo al pendiente de que el Principe de la Canción no tomara ninguna decisión precipitada.

Por si fuera poco Laura ayudó a los hijos mayores de José José a encontrar el cuerpo del artista cuando se dio a conocer la trágica noticia, pues ellos jamás supieron de él, ya que ni siquiera pudieron hablar con el por teléfono.

Cabe mencionar que Sarita Sosa fue muy criticada en redes sociales por portarse indiferente con sus hermanos mayores, por lo que los fans del cantante se le fueron encima a la joven quien ha prefirido quedarse con una parte de las cenizas de su padre para no acudir a México debido al rechazo que hay.