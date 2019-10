Sarita Sosa y su participación en La Voz México

El interés de Sarita Sosa por incursionar en la música no es asunto actual, desde muy pequeña ha buscado hacerse de una carrera en el ámbito musical, recientemente se difundió una fotografía de su participación en el famoso programa musical de televisión, La Voz México.

Fue en 2014 cuando la joven intentó cumplir su sueño de ser cantante mediante el concurso musical.

Sarit se presentó frente a grandes personalidades como Yuri, Ricky Martin, Julión Álvarez y Laura Pausini, quienes fungían como jueces en la temporada en que la joven participó, según Elisa Beristáin. Sin embargo, el resultado no fue lo que Sarita esperaba, pues ninguno de los jueces volteó su silla en el momento de su presentación.

Cabe señalar que Sarita no fue la única hija de algún famoso en presentarse en esa temporada, pues personalidades como Carolina Montero, hija de Germán Montero, así como Aldo Guerra, hijo del fallecido Rogelio Guerra.

La vez que Sarita, hija de José José participó en ¡La Voz México!



Tmb participó en esa temporada el hijo de Rogelio Guerra y la hija de Germán Montero

Pese a que no quedó seleccionada en el programa, Sarita no ha quitado el dedo del renglón, incluso en declaraciones para Al Rojo Vivo, la joven reveló que la última petición de su padre antes de morir fue que siguiera cantando: "Me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera, que le prometiera que iba a cantar", reveló.

Las críticas hacia Sarita Sosa, hija del fallecido cantante José Jose, aún no disminuyen, mucho menos terminan, recientemente se viralizó una canción al ritmo de la cumbia que lleva por nombre 'La Cumbia de Sarita' y fue compuesta para la joven por el grupo 'La Chuzma'.

La joven, quien radica en Miami, Estados Unidos, se ha considerado una de las peores villanas en la historia de la muerte de su padre, el Príncipe de la Canción, las burlas no terminan.

Al parecer el público mexicano no piensa olvidar la triste situación que Sarita Salazar y Sara Sosa les hicieron pasar ante la desafortunada muerte de José José, el Príncipe de la Canción.

Los fanáticos mexicanos del cantante se mostraron en diversas ocasiones muy molestos ante las decisiones que las "Saras" tomaron sobre los restos de José José.

En redes sociales se hicieron tendencia hashtags como: #SaritaBuitre, #SaritaBruja, #SaritaArpía, #SaritaC#$lera, esto sólo por mencionar algunos. Los usuarios de Internet mostraron su descontento por medio de memes y duros ataques hacia las mujeres.