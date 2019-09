Sarita aparece elegante, tras muerte de José José, su padre

Sarita Sosa, la hija menor del cantante José José, tiene a medio mundo sorprendido por el comportamiento que está adquiriendo a menos de dos días del supuesto fallecimiento de su famoso papá. Se muestra elegantemente vestida en entrevista para la cadena de televisión Univisión.

La supuesta muerte de José José, "El Príncipe de la canción", fue dada a conocer en portales de noticias y medios de comunicación durante la mañana del pasado sábado, sucedida en Estados Unidos.

Este domingo, Sarita llama la atención en redes a través de unas imágenes que la muestran elegantemente vestida, y relajada, ofreciendo una entrevista para la cadena de televisión Univisión.

En Instagram, el portal @crosarionews publica una imagen de Sarita acompañada por una periodista, en plena charla, y en ella se observa a la hija menor de José José con el pelo lacio y vestida sofisticadamente.

Y los comentarios no se hacen esperar acerca de citada imagen. La mayoría van en contra de Sarita, a quien atacan por actuar fríamente antes sus hermanos y fans de José José, respecto la muerte de él.

No sé qué le aplauden sus compañeros, lo carroñeros que son. ¿Por qué no dejaba que sus hermanos lo visitaran", ¡Que poca! Jugar con los hermanos al no dejarles ver a su padre muerto".