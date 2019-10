Sarita asegura que José José le pidió que continuara con su carrera

Mucho se ha especulado ya sobre Sara Sosa, la hija menor de fallecido cantante mexicano, José José, ahora la joven ha revelado que en su última conversación con su padre, éste le pidió que continuara cantando y ella busca cumplirlo.

La hija de "El Príncipe de la Canción", explica que tuvo una última conversación con su padre antes de morir y fue sobre la carrera musical de esta.

Me tomó la mano y me pidió que le prometiera que iba a hacer mi carrera musical", comentó Sarita en la entrevista para Univisión.

La joven reveló que su padre se fue en paz, que al momento de su muerte él estaba tranquilo y durmiento; ya no despertó.

De acuerdo con Sarita, la muerte del cantante fue inesperada, asegurando que no se debió al cáncer de páncreas que padecía, sino a una condición de deterioro en el cuerpo del intérprete de 'El Triste'.

Mientras revelaba los detalles de en la entrevista, Sarita comentó: "Tengo un deber y una responsabilidad de hablar. El público sabe que no me gusta dar entrevistas, no me gusta la fama, pero mi papá hubiera querido que yo hiciera esto".

"No fue el cáncer, porque cuando llegó acá, él ya no tenía cáncer, se estaba recuperando poco a poco, el tenía muchos planes de fin de año", comenta Sarita.

Los usuarios de Internet aseguran que todo esto fue un plan malévolo de Sarita, quien busca lanzarse al estrellado a cuestas de la muerte de su padre, mintiéndo sobre las últimas palabras de "El Príncipe de la Canción", pero esto son sólo rumores que circulan por Internet.

Así canta Sarita Sosa, hija de José José