Sasha Grey celebró Día de la Independencia cocinando Chiles En Nogada

Estados Unidos.- A pesar de estar retirada del cine para adultos donde cosechó gran fama, Sasha Grey no deja de sorprender a los usuarios, pues recientemente apareció en redes sociales festejando el Día de la Independencia de México como si fuera una mexicana, cocinando unos riquísimos Chiles En Nogada, y la verdad es que se miran bastante apetitosos.

La ex actriz, Dj y fotógrafa, compartió primeramente la noticia en su cuenta de Intagram el pasado 16 de septiembre, pero en los últimos días publicó un video en su perfil de Youtube donde muestra cada uno de los pasos que siguió para cocinar este platillo mexicano.

Como era de esperarse esta noticia provocó la locura entre sus fans, sobre todo los patriotas que no dudaron en agradecerle en noble gesto. Las imágenes de Intagram alcanzaron fácilmente 81 mil reacciones, pues recordemos que actualmente tiene casi dos millones de seguidores.

Por otra parte en el video de Youtube que se titula "Secret Sauce: Chiles En Nogada For Mexican Independence Day", fue publicado exactamente el pasado 23 de septiembre y en cuestión llegó casi a las 300 mil reproducciones.

En la grabación se puede ver claramente que fue ella quien cocinó el platillo y no necesitó ayuda de nadie más, desde preparar la salsa, el rellenó, el chile, todo.

Ok, esto es raro, no se por que Sr. Youtube me recomendó a Sasha Gray haciendo chiles en ahogada pero bueno, no me puedo quejar. ¿Hay algo que esta bella muchacha no haga bien?", comentó un usuario en tono de broma.