Sasha Sokol, ex integrante de Timbiriche, ratifica su denuncia contra Luis de Llano por abuso sexual

La cantante y actriz mexicana Sasha Sokol, acudió la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para ratificar su denuncia en contra del productor musical y de televisión Luis de Llano, por supuesto abuso sexual. La ex integrante de Timbiriche, comentó ante varios medios de comunicación, que hace un mes interpuso dicha denuncia, pero no había hablado del tema por recomendación de sus abogados.

"Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más, ya está ratificado, ya está notificado", manifestó Sasha Sokol.

Cuando se le preguntó por las declaraciones que hizo Luis de Llano, en las que negó las fuertes acusaciones en su contra, la también compositora, de 52 años de edad y originaria de la Ciudad de México, simplemente manifestó: "no tengo nada más qué decir".

Fue en marzo pasado, cuando Sasha Sokol le dio una "sacudida" al medio del espectáculo en México. Mediante sus redes sociales, con motivo del Día Internacional de la Mujer, denunció a Luis de Llano, asegurando haber sido víctima de abuso sexual, esto después de haber comenzado una relación amorosa cuando tenía 14 años de edad y él 39.

"¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito, durante toda nuestra relación yo fui menor de edad", expresó la ex Timbiriche, luego de unas declaraciones que hizo Luis de Llano sobre dicha relación, en una entrevista con Yordi Rosado.

Sasha Sokol se preguntó cómo habría sido su vida si Luis de Llano, "en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme, nunca lo sabré. Lo que sí sé, es que las cosas que vives te marcan para siempre".

Por su parte, Luis de Llano manifestó en un comunicado, que durante su vida, se ha conducido siempre con la verdad, "no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral. Los hechos descritos y narrados en medios nacionales e internacionales de comunicación impresos, digitales y audiovisuales que se refieren a mi persona, y publicados a partir del 8 de marzo de 2022, son meras y falsas especulaciones".

Asimismo, ofreció disculpas a la ex Timbiriche. "Antes que nada, ofrezco una disculpa a Sasha Sokol, si ella sintió con mis comentarios alguna ofensa, y también por haber hecho pública información que atañe al ámbito privado de dos personas".