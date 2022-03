Sasha Sokol rompe el silencio sobre su relación con Luis de Llano

Ciudad de México.- “La única responsabilidad fue guardar silencio”, escribió Sasha Sokol en su cuenta de Twitter antes de hablar de un tema que le marcó la vida y para ella es tabú: la relación amorosa que tuvo con Luis de Llano cuando ella apenas tenía 14 años de edad y él 39.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la cantante explicó en la red social las pérdidas que vivió a corta edad a causa de la relación con el productor, quien casi le triplicaba la edad cuando recién comenzaron a salir.

"Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio", escribió.

Luis de Ya no… Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano", añadió.

En la serie de twits acusó al productor de mentir y manipular la verdad sobre la relación que tuvo con ella, misma que duró cuatro años.

"Hace dos días, Luis volvió a hacer declaraciones falsas sobre nuestra relación. Abusó de mí entonces y abusa hoy al manipular la verdad. Al querer minimizarla para eximir su responsabilidad en los hechos…

Cuando la relación comenzó yo tenía 14 y él 39. Yo estaba en Vaselina con Timbiriche y era claramente una niña. Estuvimos juntos casi 4 años".

Sasha Sokol relató que sus padres no les gustó la relación que tenía con Luis de Llano, por lo que la sacaran de los proyectos de Vaselina y Timbiriche, además la mandaron a estudiar fuera del país con la intensión de alejarla del productor. Sin embargo, el romance continuó hasta que ella estuvo cerca de cumplir la mayoría de edad.

La ex integrante de Timbiriche detalló que terminar la relación con Luis de Llano le costó porque él era y es uno de los grandes productores de la industria y temía que pudiera acabar con su carrera artística.

“¿Por qué miente cada vez que habla de mí? Porque sabe perfectamente que lo que hizo es un delito. Durante toda nuestra relación yo fui menor de edad.”, escribió Sokol antes de explicar lo difícil que es para ella hablar sobre el tema.

“¿Cómo habría sido mi vida si Luis, en lugar de meterme en su cama, hubiera hecho lo que le correspondía, que era cuidarme? Nunca lo sabré.”, añadió.

¿Qué dijo Luis de Llano sobre Sasha Sokol?

Durante una entrevista con Yordi Rosado, Luis de Llano declaró que tuvo una relación que duró cuatro meses con la extimbiriche, cuando ella tenía 17 años de edad y él 42.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, dijo

El productor llegó a afirmar que Sokol solo buscaba en él una figura paterna, mientras él se enamoró de ella.