¡Sasha Sokol y Luis de Llano a juicio civil! La ex Timbiriche pide disculpa pública e indemnización

Asimismo, mencionaron que cuando exista una resolución definitiva en este procedimiento judicial, se emitirá el comunicado correspondiente. Por lo pronto y dada la recomendación de su equipo jurídico, Sasha Sokol no emitirá comentario alguno en relación con estos procesos legales.

A través de las redes sociales de la ex Timbiriche , su equipo de abogados (Despacho De la Calle, Madrazo, Mancera), informó que "inició una acción civil por daño moral, en contra del señor Luis de Llano. El juicio civil fue admitido a trámite y el señor de Llano ya fue notificado".

"Lo que yo hice al compartir la verdad no fue con la intención de lapidar a Luis. A él lo lapidan sus actos. Luis: pensar que no actuaste de forma inmoral es lo inmoral. Nos vemos en los tribunales", manifestó Sasha Sokol en un comunicado que compartió en sus redes sociales.

En marzo pasado, la cantante y actriz mexicana Sasha Sokol , denunció haber sido víctima de abuso sexual, por parte del productor musical Luis de Llano . De acuerdo con el testimonio de la ex integrante de Timbiriche, esto ocurrió cuando tuvieron una relación amorosa, en el tiempo en que ella tenía solo 14 años de edad y él, 39 . La también compositora, dejó muy en claro que llegaría hasta las últimas consecuencias.

Francisco Inzunza

