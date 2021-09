Saúl "Canelo" Álvarez agradece y felicita a Markitos Toys en emotivo VIDEO

México.- El campeón mexicano de boxeo Saúl "Canelo" Álvarez lanzó un corto, pero emotivo mensaje al youtuber sinaloense Markitos Toys.

Una fotografía y un video portando una de las últimas gorras que sacó al mercado el nacido en Culiacán Sinaloa, fueron parte del contenido que más de 200 mil personas han visto en redes sociales hasta la redacción de esta nota.

El mismo Markitos Toys fue quien compartió el material en su cuenta de Instagram, acompañándolo con un texto donde dijo sentirse emocionado y orgulloso por la atención del tapatío.

"UN LOGRO MÁS PARA MI PLEBADA❗️Sacar una nueva gorra con un tema de mucho SIGNIFICADO PARA MI y que estos chavalones se tomen el tiempo de recibirlas y portarlas me enorgullece y emociona mucho. MUCHAS GRACIAS A @canelo @caneloteam Y A TODOS USTEDES QUE ME APOYAN QUE SIN USTEDES ESTO NO FUERA POSIBLE", publicó el líder de los Toys.

El video

En el clip con duración de algunos segundos se ve a "El Canelo" Álvarez de espalda a un cuadrilátero de box, luciendo una camisa de manga corta, pantalón gris y la gorra que recientemente sacó al mercado Markitos Toys en colaboración con JC HATS.

La grabación inició con un agradecimiento del pugilista al influencer culichi, para después felicitarle por la constante ayuda que hace a las personas necesitadas.

"Gracias mi Markitos, te felicito (dijo mientras se señaló la gorra) por lo que estás haciendo por la gente. Un abrazo cabrón", expresó Saúl "Canelo" Álvarez al primero en usar la marca "Toys".

El dinero recaudado en la venta de la más reciente colección de gorras de Markitos Toys será destinado al primer pago del Hospital gratuito que el influencer prometió en Culiacán, Sinaloa.