Saúl Canelo Álvarez desaira a la prensa en el bautizo de su hijo

El boxeador Saúl "El Canelo" bautizó este fin de semana a su hijo, y al percatarse de la presencia de la prensa, la desaira. Al bajar de su camioneta pregunta: "con el debido respeto, ¿quién los invitó?".

Tremenda sorpresa se llevó la prensa reunida entorno al bautizo del hijo de "El Canelo" Álvarez. Cuando esperaban que la atendiera unos instantes, sucede lo contrario y se niega a hablar con ella.

Saúl “El Canelo” Álvarez llega elegantemente vestido con un traje blanco, pero lo que realmente llamó la atención es la forma en la que trató a la prensa que lo estaban esperando en el lugar.

Cuando el boxeador se bajó del vehículo en donde llegó, una reportera lo felicitó por el gran día, pero nunca se imaginaron la respuesta de “El Canelo”.

La periodista Nelssie Carrillo comparte un video en su cuenta de Instagram en donde muestra cómo reaccionó el boxeador:

Con todo el respeto que se merece, no sé quién los invitó. Es mi vida personal y a mi no me gustan este tipo de cosas. Con el respeto que se merecen, muchas gracias, pero no es mi agrado verlos aquí”.