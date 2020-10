Saúl, ‘El Jaguar’, espera nominación a los Latin Grammy 2021

Emocionado por tener un poco de acercamiento con el público se mostró el cantante Saúl “El Jaguar” Alarcón, en entrevista virtual con periódico EL DEBATE, el 29 de octubre.

El intérprete, que actualmente promociona la segunda parte de su disco homenaje al cantante y actor Javier Solís, será parte del concierto drive-in que banda Coloso, de Mazatlán, preside en Tijuana junto al entrevistado, así como Los Tiranos del Norte, Chayo de la Lola, Dinámicos, La Kaña y Kiko Ávalos. Será este 30 de octubre en el estadio Chevron, casa de los Toros de Tijuana, donde se ofrecerá el evento, que dice cumplirá con todas las medidas necesarias de protección por la situación del Covid-19.

La invitación a Saúl “El Jaguar” Alarcón se dio luego de las colaboraciones que hizo con banda Coloso, con la cual grabó los temas, Quién te dio permiso, Luna, Número equivocado, y otros de los éxitos del chihuahuense.

Nominación al Latin Grammy. Luego de meses sin laborar, el artista confesó que se ha sentido incluso ansioso y desesperado por volver a un escenario, por sentir al público cerca, y que anhela tener una presentación sin cubrebocas y sin tener que estar guardando distancia.

Yo me desesperé, la verdad mucho, porque soy una persona que estoy acostumbrada a estar en un ritmo de trabajo de promociones entre semana y fin de semana conciertos, y no me gusta estar encerrado en la casa, pero sí disfruté mucho a la familia y haciendo otras cosas alternas en Chihuahua”, explicó.

Aceptó que ha sido difícil este tiempo por ser de los primeros que dejaron de laborar y los últimos que podrán volver a reactivarse. Por fortuna para él, sus discos Homenaje a Javier Solís Vol. 1 y 2, que incluyen mariachi y norteño y le han permitido tener presentaciones privadas.

A su decir, este proyecto le ha dejado muchas satisfacciones, porque el volumen 1, que incluyó los temas más emblemáticos del “Rey del Bolero Ranchero”, le trajo una nominación al Latin Grammy 2019 como Mejor Disco. Además, con el volumen 2, que estrenó en julio de este año, se ha encontrado con una grandiosa respuesta del público.

Espero que en 2021 se repita otra nominación por el volumen 2, así como con nos tocó el año pasado.”

Saúl El Jaguar durante su plática con El Debate/ Foto: Dania Loaeza.

Lo que viene. En sus plataformas sociales, Saúl ha compartido encuentros en Mazatlán con Gerardo Ortiz; Edwin Caz, de Grupo Firme; Julio Preciado, “El Coyote” y más, por lo que expresó interés en una colaboración con alguno de ellos.

Como no hay muchos conciertos, estamos tratando de hacer colaboraciones y tengo pendiente una con ‘El Bebeto’. En Mazatlán cerramos una colaboración con Grupo Firme. También ahí en el hotel estaba Julión Álvarez. Andábamos de vacaciones con la familia y también tratando de hacer unos videos de grabaciones, porque tenemos que seguir trabajando, sacando música y seguir al pendiente de nuestro público, porque si no hacemos nada, la gente también olvida”, comentó el intérprete que inició desde temprana edad en la música.

Respecto a lo que viene, adelantó que está grabando tres discos, uno de mariachi, otro de banda y uno norteño para plataformas, así como los videos que acompañarán los sencillos que integrarán esas producciones que próximamente estará anunciando.

Festividades. Ante la cercanía del Halloween y el Día de Muertos, el menor de 13 hermanos añadió que en su hogar se acostumbra hacer una fiesta de Halloween y el Día de Muertos ir al panteón a pasarla con sus fieles difuntos, sin embargo, en esta ocasión por la pandemia han decidido suspender la fiesta y como en Chihuahua los panteones estarán cerrados, no podrán asistir.

En cuanto al cierre de este complicado 2020, antes de que concluya está planeando un concierto virtual, aunque aún no ha concretado ese proyecto. Además, destacó que en su agenda, para los últimos meses ya cuenta con presentaciones para eventos privados y buscará concluir el año con la familia y trabajando, aunque no tanto como antes, por las circunstancias actuales.