Scarlett Johansson entregará el bastón a Florence Pugh en Black Widow

Estados Unidos.- El retraso del estreno de la nueva película de Marvel "Black Widow" ha hecho que sus fanáticos esperan con aún más ansias el inicio de la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel, también conocido como UCM o en inglés MCU, y este promete mucho, pues Cate Shorland, la directora del filme ha hecho una inquietante revelación.

Durante una entrevista para la revista Empire, Shortland reveló que la actriz Florence Pugh podría quedarse con el papel de la superheroína que es interpretada por Scarlett Johansson y reveló que si bien "Black Widow" es el último respiro de Johansson, las cosas apenas inician para Pugh.

[Kevin Feige] se dio cuenta de que el público esperaría una historia de origen, por lo que, por supuesto, fuimos en la dirección opuesta", explicó Shortland al medio especializado. "Y no sabíamos lo grandiosa que sería Florence Pugh. Sabíamos que ella sería genial, pero no sabíamos cuán genial. Scarlett es tan amable, como, 'Oh, le estoy entregando el bastón'. Así que impulsará otra historia femenina".