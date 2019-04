Scarlett Johansson podría ser candidata en futuras elecciones

Scarlett Johansson estaría pensando adentrarse al mundo de la política en un futuro distante. En una entrevista con Variety, la aclamada actriz del Universo cinematográfico de Marvel, fue cuestionada la respecto.

"Puede que lo haga en el futuro, pero será en un futuro distante. Creo que la mejor forma de imprimir cambios de gran magnitud en la vida de la gente, pasa por implicarse en la política local".

No sé, si algún día siento la llamada (de presentarme como candidata), quizá me lance a ello. Pero por el momento no la he sentido.