Scarlett Johansson por esta razón no quiere redes sociales en su vida

Scarlett Johansson de 37 años de edad, es una de las actrices más bellas a nivel mundial, pues ha realizado varios papeles, el cine donde ha marcado a varias generaciones con sus roles, por lo que millones desean saber más de esta guapa mujer, quien ha causado polémica por una poderosa razón.

Y es que si quieres ver alguna historia de Instagram de Scarlett Johansson o alguna publicación, lamentamos decirte que no cuenta con ninguna red social y no está dispuesta a crear una en estos momentos, pues cuando ella apenas se iba comenzando a formar en el mundo de la actuación dichas herramientas apenas comenzaban a surgir.

"Nunca he tenido ninguna red social, así es que no sé si me estoy perdiendo algo divertido. Estaba casi formada cuando empezó este fenómeno así que no tengo la capacidad cerebral para esto", dijo en una entrevista para LADbible hace tiempo, donde también tocó otro punto importante.

Para la actriz de Avengers es muy sorprendente que sus demás colegas actores tengan red social y compartan en donde están o que van a cenar, por lo que ella dejó en claro que ama su privacidad por sobre todas las cosas, además la artista dijo que a pesar de que dichas aplicaciones son fuentes de información, prefiere comunicarse por otros medios.

"De verdad es digno de admirar tanta belleza e inteligencia en una sola mujer. Scarlett Johansson hermosa dama", "Creo que si Scarlett tuviera redes sociales sería muy famosa. Sus cuentan de fans nomas ya tienen como 349 mil seguidores y una banda de likes y si pones su nombre en hashtag te aparece", "Obviamente Scarlett Johannson es la mujer más hermosa y más sexy del planeta y además es perfecta como persona también", escriben las redes.

Cabe mencionar que esta guapa mujer es de las pocas mujeres de la industria del cine internacional que ha cuidado tanto su vida personal como profesional, es decir, nunca se ha metido en líos y eso es algo que admiran sus seguidores desde hace años, por si fuera poco siempre enamora con esa belleza natural que solamente ella se carga.