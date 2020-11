Scarlett Johansson protagonizará y producirá "Bride" para Apple TV+

La bella Scarlett Johansson vive uno de los mejores momentos de su carrera actoral y de su vida personal. La actriz estadounidense será la protagonista y una de las productoras de "Bride", una película exclusiva para la plataforma de streaming Apple TV+. Scarlett trabajara de la mano en este proyecto cinematográfico con el director chileno Sebastián Lelio.

De acuerdo con medios estadounidenses, Sebastián Lelio escribirá el guión junto a Lauren Schuker Blum y Rebecca Angelo. "Bride" esta inspirada en las historias de Frankenstein (guarda paralelismos con la película "Bride of Frankenstein", 1935) y girará en torno a una mujer creada para ser la esposa ideal. Tras rebelarse contra su creador, esta mujer sale al mundo exterior y trata de encontrar su identidad. Mediante un comunicado de prensa Scarlett Johansson expresó al respecto:

Trabajando junto a Rebecca Angelo y Lauren Schuker Blum, Sebastián y yo estamos extremadamente emocionados de liberar a esta clásica antiheroína y de resucitar su historia para reflejar los cambios que vemos hoy en día.

Scarlett Johansson engalana las alfombras rojas. Foto: Jordan Strauss / AP

Cabe mencionar que el director chileno Sebastián Lelio, ganó el Premio Oscar a la mejor película en habla no inglesa (apartado ahora conocido como mejor película internacional) con "Una mujer fantástica" (2017), aclamada cinta que encabezó su compatriota Daniela Vega.

Scarlett Johansson, una de las actrices más aclamadas de Hollywood

Por su parte, Scarlett Johansson es una de las estrellas del cine más importantes y cotizadas del siglo XXI. Nominada por partida doble en la última edición de los Oscar gracias a sus brillantes papeles en "Jojo Rabbit" (2019) y "Marriage story" (2019); en su carrera sobresalen las cintas de Marvel en las que dio vida al personaje de "Viuda negra" y otras películas como "Lost in Translation" (2003), "Match point" (2005) y "Under the skin" (2013).

Este año tenía previsto estrenar "Black widow", pero, debido a la pandemia, esta cinta retrasó su estreno hasta mayo de 2021.

Por otra parte, a fines del pasado mes de octubre Scarlett Johansson y Colin Jost contrajeron matrimonio en secreto, en una "íntima ceremonia con sus familiares más cercanos y sus seres queridos", según informó la pareja a través de una organización caritativa con la que quieren colaborar.

"Estamos encantados de anunciar que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron este pasado fin de semana", afirma una publicación en las redes sociales de la ONG "Meals on Wheels" (Comida sobre ruedas), que reparte comida para mayores en situación vulnerable. El texto apunta, además, que en la ceremonia se siguieron "las medidas de seguridad de Covid-19 implementadas por la CDC" (siglas en inglés de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE UU). "Su deseo es ayudar a marcar la diferencia para los mayores vulnerables durante un momento complicado", agrega.

De acuerdo con varios medios de comunicación estadounidenses, Scarlett Johansson y Colin Jost, quienes se comprometieron en mayo de 2019 tras dos años de noviazgo, contrajeron matrimonio en Palisades, en el estado de Nueva York, donde afirman que la actriz compró una casa por 4 millones de dólares en 2018.

Cabe señalar que este es el primer matrimonio de Colin Jost, y el tercero para Scarlett Johansson. En redes sociales muchas personas se preguntan, ¿quién es el afortunado esposo de Scarlett Johansson? Colin Jost es un comediante, actor y guionista de 38 años de edad, originario de Staten Island, Nueva York. Ha sido guionista para Saturday Night Live desde 2005 y copresentador del segmento del programa Weekend Update desde 2014. Conocio a Scarlett (la actriz mejor pagada del mundo en 2019) en el set de televisión del show Saturday Night. Desde entonces empezaron a salir y luego de dos años de relación amorosa se comprometieron en mayo de 2019.