Las campanas de boda suenan para la actriz Scarlett Johansson y Colin Jost de "Saturday Night Live".

El publicista de Johansson, Marcel Pariseau, le dice a The Associated Press Sunday que la pareja está oficialmente comprometida después de dos años de noviazgo. Pariseau dice que no se ha fijado fecha para las nupcias.

Johansson, de 34 años, estuvo casada anteriormente con el actor Ryan Reynolds y el periodista Romain Dauriac, con quien tiene una hija llamada Rose que nació en 2014.

Este es el primer matrimonio de Jost, de 36 años, quien es el co-presentador de la Actualización de fin de semana de SNL.

Scarlett Johansson y Colin Jost están oficialmente comprometidos Foto: AP

La pareja recientemente caminó por la alfombra roja en el estreno de "Avengers: Endgame", en la que Johansson interpreta al personaje de Black Widow.