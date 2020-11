Scarlett Johansson y el fascinante adelanto que dio sobre su película "Black Widow"

Por muchas cosas la hermosa Scarlett Johansson es una de las actrices más aclamadas y queridas del Universo Cinematográfico de Marvel. Asimismo su personaje de Natasha Romanoff, conocida como "Black Widow (Viuda Negra)", es uno de los que tiene mayor peso en este fantástico universo de superhéroes.

Este año debía estrenarse en las salas de cine la esperada película "Black Widow", sin embargo, el personaje de Scarlett Johansson no contaba con este enemigo: ¡el Covid-19! La película pospuso su estreno para mayo de 2021. La actriz estadounidense comentó que la cinta dará respuesta a una de las grandes incógnitas con el pasado de su personaje y lo que sucedió en Budapest, junto a "Hawkeye (Ojo de Halcón)".

Se dice que "Hawkeye" reclutó a Natasha Romanoff para S.H.I.E.L.D. en la ciudad de Budapest (capital de Hungría), algo que se ha mencionado en el Universo Cinematográfico de Marvel pero que hasta el día de hoy, los fans no han visto exactamente lo que ocurrió. Todo comenzó cuando "Black Widow" mencionó en la película de "The Avengers" (en 2012), que la pelea de Nueva York era como revivir la batalla que sucedió en Budapest, a lo que "Ojo de Halcón" (interpretado por Jeremy Renner), manifestó que ambos recordaban las cosas de manera muy diferente.

En una entrevista de Scarlett Johansson ante el lanzamiento del libro "Marvel's Black Widow: the official movie special book", comentó al respecto: "todos coincidimos en que teníamos que averiguar qué pasó en Budapest. Eso comenzó con esta frase que el director Joss Whedon incluyó en Los Vengadores de Marvel, como un momento divertido entre 'Ojo de Halcón' y 'Viuda Negra'. Es Clint y Natasha hablando sobre su historia, y obtienes un pequeño huevo de Pascua divertido para que los fanáticos teoricen".

Pensamos que si no regresamos a Budapest y averiguamos lo que realmente sucedió allí, la gente no se sentirá satisfecha, me pregunté qué pasó allí. A menudo hablamos de lo que pasa por la cabeza de Natasha, realmente creo que Natasha está obsesionada por el hecho de que tiene este pasado del que se siente tan culpable.