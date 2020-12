México.- La modelo, presentadora e influencer Scarlett Salazar, aficionada también del Club América en la Liga MX, vuelve a hacer de las suyas en las redes sociales y logra robarse la atención de todos al compartir una fotografía donde la vemos exponiéndose a los rayos del sol con un increíble juego de lencería en color nude con el que muestra su trabajado y envidiado cuerpo.

La joven presentadora de Gambeta Sports dejó a todos con el ojo cuadrado al compartir una fotografía en su perfil de Instagram en donde la vemos con el atuendo ya mencionado y luciendo una cinturita de muñeca, mientras voltea a ver el cielo desde su lujoso apartamento de la Ciudad de México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Más de 17 mil me gustas y bastantes reacciones logró la hermosa joven, quien se ha convertido en la favorita de todos en las redes sociales, esto por su belleza, talento y cuerpo de envidia. Como prueba de esto, vemos que cuenta con casi medio millón de seguidores, mientras que se presenta a sí misma como una modelo, influencer, conductora de televisión y embajadora de marcas.

Scarlett Salazar expone su cintura de muñeca ante los rayos del sol. Foto: Instagram

La bella mujer de cabello rubio sigue causando gran revolución en las redes sociales y cómo no, pues las fotografías y videos que comparten hacen soñar a todos sus seguidores, tanto que cada una de las publicaciones que encontramos en su perfil tienen decenas y decenas de miles de me gustas y reacciones.

Al parecer Scarlett no se cansa de ser una mujer perfecta ni tampoco de los elogios por su belleza y figura, pues apenas el día de ayer "rompió" la Internet al posar en un fascinante body en color rojo, con el que marcó a la perfección su figura y dejó al descubierto sus torneadas piernas, las que ha logrado a base de arduos ejercicios y saludables dietas.

En ese momento la modelo lució el cabello suelto y ondulado, y unas zapatillas en color nude para darle un toque chic a su atuendo. "Aquí pensando cómo me voy a envolver en papel de regalo para ponerme abajo del arbolito", escribió la modelo al pie de la fotografía, explicando que lucía seria porque tenía mucha hambre.

Scarlett Salazar hace enloquecer a sus fans con body rojo. Foto: Instagram

Pero esta no ha sido la única ocasión que ha atraído todas las miradas, ya que sólo basta por darse una vuelta por su perfil en la plataforma de fotografías y videos para encontrar fotos que han hecho enloquecer a todos, no por nada se ha convertido en toda una figura de las redes sociales que siempre obtiene miles de me gustas en sus publicaciones y cientos de comentarios.

Y ni qué hablar de aquella ocasión en la que posó con un juego de lencería de encaje en color rosa desde la intimidad de su cama, pues ese rostro angelical hizo que muchas personas dejaran su me gustas y respectivo comentario en la publicación. Como de costumbre, la modelo les deseó un excelente inicio de semana a sus fieles seguidores y los piropos no se hicieron esperar.

La modelo e influencer tiene a todos sus fans comiendo de su mano. Foto: Instagram

Scarlett Salazar no pierde la oportunidad de estar cerca de sus cientos de miles de seguidores, así como tampoco puede dejar de hacerlos formar parte de su vida, pues en su perfil podemos encontrar publicaciones de diferente tipo, ya sea luciendo sus mejores atuendos al último grito de la moda, modelando trajes de baño, mostrando sus viajes y salidas o hasta su romántica relación con su novio, la joven no deja de mantener al tanto de su vida a sus fans.