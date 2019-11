Scooter Braun busca una reconciliación con Taylor Swift

Taylor Swift a fin de cuentas pudo llevar a cabo su performance en la pasada entrega de los American Music Awards, donde además fue nombrada "Artista de la década". Eso sí, la cantante estadounidense hizo referencia durante su show a los problemas legales que tiene con su ex mánager Scooter Braun y el sello discográfico Big Machine Records.

Taylor Swift interpretó temas como "Shake it off", "Love story", "Blank space" y varios más; la cantante salió al escenario de los American Music Awards (AMA´s) junto a un grupo de niñas usando camisetas blancas al igual que ella. Estas eran de color blanco para así resaltar las letras en negrita que decían: "Fearless", "Taylor Swift", "Speak Now", "Red", "1989" y "Reputación", nombre de los seis discos de los que Taylor ya no es dueña.

Taylor Swift mandó un sútil mensaje en los AMA's 2019. Foto: JC Olivera / AFP

¿Llegará Taylor Swift a un arreglo con Scooter Braun?

Scotter Braun quien compró la disquera Big Machine Records sello que le pertenecía a Scott Borchetta, ahora tiene el derecho legal de las canciones de estos álbumes de Taylor Swift, quien tuvo que pedirles permiso para poder utilizarlas y así poder cantar en los AMA´s 2019.

En redes sociales Scooter Braun, mánager de artistas como Ariana Grande y Justin Bieber, mandó un claro mensaje a Taylor tras su presentación en los American Music Awards. Sooter anteriormente denunció que recibir amenazas de muchas personas, luego de que la cantante pidiera ayuda a su legión de fans para recuperar el poder sobre sus canciones.

"Llegué a mi casa esta noche y me contó mi esposa que recibió una llamada telefónica amenazando la seguridad de nuestros hijos. No voy a entrar en detalles sobre esta última semana. He estado desconcertado. Al pensar en mi esposa y mis hijos, en mi equipo y sus familias, he pasado por una serie de emociones sobre cómo lidiar con esto. Escribo esto ahora solo después de respirar profundamente y de mucha reflexión. Estoy seguro de que no hay ninguna situación en la que merezca la pena poner en riesgo la seguridad de nadie".

Asumo que esta no era tu intención pero es importante que entiendas el enorme peso que tienen tus palabras y cómo tu mensaje, puede ser interpretado de muchas maneras.

"Estoy abierto a todas las posibilidades, mis intentos y llamadas para tener una discusión abierta contigo los últimos seis meses han sido todos rechazados. Mientras algunos en tu equipo y muchos amigos en común han tratado de traerte a la mesa, ninguno ha tenido suerte. Parece que no tienes interés en resolver este conflicto".