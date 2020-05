Scott Derrickson dirigirá la secuela de "Labyrinth"

La película "Labyrinth", de Jim Henson estrenada en 1986, que tuvo como protagonista al gran David Bowie, regresará muy pronto a la pantalla grande, pues se confirmó que tendrá una secuela, pero en las manos de otro director.

De acuerdo con el sitio especializado Deadline, y de acuerdo con la confirmación del mismo director, la secuela estará bajo la dirección de Scott Derrickson, quien está respaldado por grandes e icónicos filmes estadounidenses.

The latest... https://t.co/5Ijy2Ug5MB — N O S ⋊ Ɔ I ᴚ ᴚ Ǝ ᗡ ⊥ ⊥ O Ɔ S (@scottderrickson) May 26, 2020

Derrickson, estuvo detrás de la dirección de "El Exorcismo de Emily Rose", "Siniestro" y "Doctor Strange", y ahora tomará el relevo para continuar con la historia que se presentó a mediados de los años 80, con Lisa, hija de Jim Henson, como productora.

Jim Henson Company será la productora que estará a cargo de la segunda parte de "El Laberinto", filme que ya tiene como guionista a Maggie Levin, escritora de la serie "Into the Dark: My Valentine Hulu".

La primera producción de este filme estuvo a cargo de George Lucas y tuvo como co-protagonista a la joven Jennifer Connely interpretando a Sarah, quien buscaba rescatar a su hermano pequeño Rey Goolbin, interpretado por David Bowie.