"Se acaban" a Galilea Montijo tras vestir atuendo holgado al estilo de J Balvin

México.- De nueva ocasión la conductora mexicana, Galilea Montijo, vuelve a ser blanco de burlas y críticas en las redes sociales, esto después de que presumiera en una fotografía en Instagram un atuendo holgado al puro estilo de J Balvin y otros reguetoneros, así como un look digno de un intérprete del género urbano.

Con el cabello trenzado, accesorios y tenis llamativos, es como se apareció la conductora del Programa Hoy en Instagram, pues su atuendo estaba compuesto por prendas holgadas como una blusa verde neón, un pantalón negro y tenis de colores muy llamativos, lo cual fue complementado con cadenas, anillos y un maquillaje juvenil.

Al presumir este atuendo, Gali jamás pensó que sus seguidores se le fueran encima, "acabándosela" por utilizar otra moda, que según estos no le queda en lo absoluto y prefieren verla con sus emblemáticos atuendos brillantes, elegantes y a la moda.

Ese si no te queda nada bien sorry", "Está padre pero te acorta mucho las piernas mi Gali", "esos pantalones están bien feos , "no me gusta como se te ven", "Pero ese look es para vagos", "Ridícula", "No me gusta el look esta vez", "te prefiero con vestidos elegantes", "este look no te queda nada bien, luces mejor con vestidos", se lee entre los comentarios de la fotografía que recaudó más de 37 mil me gustas.