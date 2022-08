¿Se acabó el amor? Julián Figueroa acepta que tiene problemas en su matrimonio

México. Julián Figueroa acepta que tiene problemas en su matrimonio con su esposa Imelda Garzón Tuñón, ambos padres de un hijo, se da a conocer en varios portales de noticias.

Julián Figueroa enfrenta plémica tras haberse filtrado unas imágenes en las que sale besándose con una mujer que no es su esposa y en el aeropuerto de la Ciudad de México charló con la prensa al respecto.

“Las fotos que me tomaron es una chava que se me acercó cuando yo estaba cantando en un lugar al que me invitaron, me dio un beso, yo la volví a abrazar y le dije: ‘muchas gracias hermosa...’, platicamos, la lleve a su coche y ya”.

El famoso hijo del cantautor fallecido Joan Sebastian y de Maribel Guardia cita que el acercamiento con dicha joven no pasó a mayores, pero esto le causó problemas co la mamá de su hijo y aprovecha para enviarle disculpas.

Julián con su esposa e hijo. Foto de Instagram

“Obviamente esta sacado de contexto de todas las formas posibles, aun así, reconozco que mi accionar no fue el más apropiado, y le ofrezco una disculpa a mi esposa que es el amor de mi vida, lo siento si de alguna forma mi comportamiento no fue el mejor.”

Julián acepta que su esposa está enojada por lo ocurrido: "está enojada, está triste. No le agradó para nada la publicación, pero es algo sacado de contexto."

Por otro lado, Figueroa, hermano de José Manuel Figueroa, acepta que ha tenido problemas con el alcohol y en el tema se ha mostrado abierto desde que tiene 16 años de edad.

Niega que haya llegado a Televisa en estado inconveniente a trabajar, como lo publicó una revista de espectáculos: "Ni siquiera decirlo porque es un tema que es personal, pero es mentira que en este momento haya recaído”, aclara también.

“Estoy cansado ya de las difamaciones de esta revista, ya salió el mismo Nicandro a desmentir las acusaciones. Ya es una difamación de niveles muy grandes, mayúsculos, hasta estoy considerando tomar acciones legales”.

Julián Figueroa graba su participación en la telenovela de Televisa Los caminos del amor, donde interpretará a Leonardo, es una producción de Nicandro Díaz que protagonizan Susana González y Gabriel Soto y pronto estará al aire por canal 2 Las Estrellas.