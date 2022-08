"Se acobardó", cuando Mónica Castañeda, conductora de "Ventaneando", tuvo que cancelar su boda

En una entrevista con su amiga Mónica Garza, para su programa de YouTube "El nido de la Garza", la conductora de televisión y periodista de espectáculos Mónica Castañeda, una de las presentadoras del programa "Ventaneando" de TV Azteca, compartió la amarga experiencia que vivió con una persona con quien estuvo comprometida. Por una serie de situaciones, tuvo que cancelar su boda y trató de sanar su dolor, refugiándose en su trabajo.

Durante la charla, Mónica Castañeda se refirió a su ex prometido como "el susodicho", pues por respeto no diría su nombre, "porque él ya hizo su vida". Mencionó que cuando le dio el anillo de compromiso, todo fue una gran ilusión, ya que estaba muy enamorada.

Llegó el momento cuando la conductora de "Ventaneando", sintió que algo no estaba bien con su entonces prometido, al no verle interés con los preparativos.

"De pronto le decía: 'hoy vamos a ir a escoger los cojines para la casa', y él de: 'es que trabajo, tú ve'. Al principio decía: 'qué padre', pero después, cuando estás planeando una boda, que es de dos, yo me iba a casar el 11 de noviembre, era finales de octubre y no sabía a dónde me iba a ir de luna de miel, yo tenía la presión".

No sé si se acomodó o se acobardó, no lo sé, pero lo cierto es que a mí me frustraba muchísimo que no me decía las cosas, me senté y le dije: 'no estoy cómoda con que no me ayudes'.

Llegó el día cuando Mónica Castañeda tuvo que tomar la decisión de cancelar su boda con "el susodicho". Faltando poco para que el día tan anhelado por ella, esta persona le informó que, por cuestiones de trabajo, saldría de viaje.

"De pronto un día llega y me dice: 'me voy a ir de viaje', un día antes de que se suba al avión, le dije: 'necesito que mañana, antes de subirte al avión, me hables y me diga si te quieres casar conmigo; si no te quieres casar y no quieres tener la fiesta, a mí no me importa, cancelo la fiesta, pero lo único que quiero saber es si te quieres casar conmigo', y no me ha hablado".

Mónica Castañeda expresó que él se fue y sabía donde podía encontrarlo, sin embargo, entendió que esa relación no tiene futuro. "Tuve que salir corriendo de mi casa para refugiarme en mis amistades, en mis amigos de la oficina y decirles: 'la estoy pasando muy mal, necesito salirme'".

Mónica Garza opinó que Mónica Castañeda, no se ha dado permiso de sufrir por aquella fallida relación, pues enfrentó lo que vivió, saturándose de trabajo.