"Se aprende de nuestros errores", mamá de Gomita habla tras la supuesta golpiza de su esposo

La conocida y controvertida youtuber mexicana Gomita, cuyo nombre verdadero es Araceli Ordaz, aseguró que su papá le dio una golpiza tanto a su mamá Doña Chave como a ella. Ante esto interpuso una demanda antes las autoridades correspondientes y obtuvo una orden de restricción.

"Amigos acaba de pasar lo que siempre me ha pasado y llevo mucho tiempo guardado, mi papá me volvió a golpear por defender a mi mamá...me aventó los golpes en la cara, me aventaba la cara", expresó Gomita a través de sus redes sociales.

La señora Elizabeth Campos, mejor conocida como Doña Chave, publicó un video en las stories de su cuenta en Instagram, paara agradecer a sus seguidores por todas las muestras de apoyo que ha recibido ante esta situación, "y como dicen ustedes, en esta vida se viene a ser plenos y felices, se aprende de nuestros errores, pero sobre todo, de nuestros problemas".

Solo me queda agradecer porque yo estoy plenamente segura de que todo estará bien para mi bienestar, para mi hija y el de mis hijos y pues solo quiero decir eso.

Hace unos días el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante, aseguró en el programa "De primera mano" de Imagen Televisión, que este dilema de la familia de Gomita se originó presuntamente por un amorío que tuvo su papá Don Kiko, con la cuñada de su hijo Lapizito.

Al parecer cuando Doña Chave tuvo conocimiento de dicha infidelidad, tuvo una fuerte discusión con su esposo, quien habría respondido con golpes; ante esto Gomita trató de defenderla, recibiendo también una golpiza de parte de su progenitor.

En el video que publicó la mamá de Gomita, mandó un especial mensaje: "solo quiero decirles que la situación que tú estés pasando, hay un Dios y Dios tiene una luz para cada uno de nosotros".

Externó que vida solo hay una, por lo tanto, "se vale mirar para adelante y no para atrás, gracias por su apoyo y que tengan una excelente noche, Doña Chave de aquí pa' delante".

