¿Se arreglaron? Esto dijo Benny Ibarra sobre una negociación entre Luis de Llano y Sasha Sokol

México. Benny Ibarra, exintegrante de Timbiriche, desmiente “negociación” entre Sasha Sokol y Luis de Llano: “Es un tema muy delicado”, dice, además se niega a hablar más sobre el tema.

Tras ser abordado por medios de comunicación en CDMX, el cantante e hijo de Julissa y de Benny Ibarra, evita opinar sobre el caso del supuesto abuso del que fue objeto Sasha en manos de su tío Luis de Llano, en los años ochenta.

Sasha Sokol denunció a Luis de Llano por presunto abuso cometido hacia ella cuando tenía 14 años de edad y él 39, pero el tema sigue en los reflectores. En varios portales de noticias se comparte ahora que Benny Ibarra, gran amigo de Sasha, no quiso opinar mucho sobre el tema por considerarlo "delicado".

“Es muy difícil comentarlo en una entrevista así. Gracias por estar preocupados, tanto por ella como por mi tío, ambos a quienes amo. Es todo lo que puedo decir por ahora. Ha sido difícil para todos. Hay respeto y están tratando de que todo se resuelva desde el corazón”, declaró a la prensa Benny en CDMX.

Lo que sí hace Benny, en sus redes sociales incluso, es externar su apoyo moral a Sasha y a Luis de Llano, quien es hermano de su mamá Julisa, además aclara respecto a esa supuesta "negociación" a la que se refiere en su opinión sobre el caso.

“Hace unos días hice una declaración que generó la impresión equivocada de que entre Sasha Sokol y Luis de Llano hay una 'negociación', y no es así. Lamento haber causado confusión en un tema tan delicado”, escribe Benny en Twitter.

Tras haber citado la palabra "negociación", usuarios en internet escribieron que seguramente sí existía tal negociación entre Sasha Sokol y Luis de Llano, pero fans del cantante lo defienden y dejan en claro que todo fue solamente un mal entendido.

“Benny, todo se tergiversa siempre en nuestra contra. La gente actúa con saña cuando se trata de juzgar a los demás”; “Que pena que no decir nada también genere cosas equivocadas, un abrazo con cariño”; “Tú no tienes por qué disculparte, no eso tiene nada que ver contigo, yo siempre estoy de tu lado”.